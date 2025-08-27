Николай Коваленко: «В Москве не удовлетворяет время, которое уходит на дорогу. В Ярославле до любого места максимум 30 минут. Если вырос в маленьком городе, час-два в дороге – это много»

Николай Коваленко сравнил жизнь в Москве и Ярославле.

– Какие места Москвы надо посетить иностранцу, чтобы познакомиться с городом?

– Я большую часть жизни провел в Ярославле. Не сказал бы, что меня удовлетворяет время, которое уходит в Москве на дорогу. Каждый выбирает досуг на свой вкус: кто-то гуляет в парке возле дома, кто-то посещает театры, зоопарки и другие места.

Каждому свое. Кто в каких городах вырос, тому это и ближе всего. Если вырос в большом городе, то час-два в дороге – нормально. Если в маленьком – это уже много.

– То есть вам ближе размеренный ритм Ярославля?

– Да, конечно. В Ярославле до любого места максимум 30 минут, а не полтора часа. Честно говорят, я люблю свободное время проводить с женой или погулять с собакой.

Можем, конечно, съездить в какой-нибудь торговый центр, но пока на это нет времени, – сказал нападающий ЦСКА Николай Коваленко, ранее выступавший за «Локомотив ».