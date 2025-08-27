Коваленко о Никитине: «Каждый хочет работать с тренером-чемпионом. ЦСКА – титулованная команда, у нас большие шансы побороться за Кубок Гагарина»

Николай Коваленко поделился мыслями о работе с тренером Игорем Никитиным.

– ЦСКА возглавил в межсезонье Игорь Никитин, тренер-чемпион. Что в нем выдает человека, умеющего побеждать?

– Отдача к своему делу и работоспособность.

Дисциплина каждый день в тренировочном процессе, вне льда. Что надо следить за собой, как профессиональные спортсмены, а не просто так прийти и поиграть в хоккей. Как один тренер говорил: мы все-таки не за фантики играем.

– Менталитет победителей в ЦСКА прививается с первых дней сборов?

– Конечно.

ЦСКА за последние семь лет выиграл три Кубка Гагарина. Это очень титулованная команда. Цель всегда быть номером один. О мотивации и той же цели говорить не стоит. Она одна – кубок.

И самое главное – это подготовка. Сезон – это подготовка к самому интересному и самому любимому этапу нашей жизни.

– Возможность поработать с Никитиным – одна из причин, по которой вы выбрали ЦСКА?

– Каждый хочет работать с тренером-чемпионом.

У нас большие шансы побороться за кубок, и титулованные тренеры, собранные в штабе, помогут нам в этом. Все в наших руках, – сказал нападающий ЦСКА Николай Коваленко .