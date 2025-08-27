Мерфи о СКА: «Подготовка к сезону проходит хорошо. Мы хотим выиграть чемпионат, это наша главная задача»
Тревор Мерфи высказался о подготовке СКА к новому сезону.
«Подготовка к сезону проходит хорошо. Приятно приступить к игровому процессу, и так можно лучше привыкнуть к новым партнерам.
Мы хотим выиграть чемпионат, и это наша главная задача на новый сезон», – сказал новичок СКА Тревор Мерфи.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
