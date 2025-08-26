  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тревор Мерфи: «Философия Ларионова хорошо подходит хоккеистам СКА. Его опыт игрока помогает в тренерской работе»
1

Тревор Мерфи: «Философия Ларионова хорошо подходит хоккеистам СКА. Его опыт игрока помогает в тренерской работе»

Тревор Мерфи высказался о работе под руководством тренера СКА Игоря Ларионова.

«Его опыт игрока помогает в тренерской работе. Философия Ларионова хорошо подходит игрокам СКА.

В команде много новых хоккеистов, включая меня. Нужно привыкать к движению шайбы, и мы сейчас пытаемся друг другу помочь адаптироваться под новый стиль и сыграться вместе», – сказал защитник СКА Тревор Мерфи.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoТревор Мерфи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фальковский о том, поменялся ли СКА после прихода Ларионова: «Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу»
вчера, 19:30
Валентин Зыков: «Все команды максимально настраиваются против СКА, выдают максимум. Нет такого, что кто-то из соперников для нас более важен с точки зрения конкуренции»
3вчера, 19:21
Михаил Воробьев о Ларионове в СКА: «Особенность его стиля – мысль быстрее всего. Очень интересно и познавательно, много нового узнаю для себя»
2вчера, 15:39
Главные новости
СКА объявил об уходе Карпухина: «Защитник продолжит карьеру в другой команде»
37 минут назад
«Сан-Хосе» сможет остаться в городе как минимум до 2051 года. Городской совет единогласно одобрил сделку по реконструкции арены и продлению ее аренды
сегодня, 04:55
Мемориал Ромазана. «Салават» сыграет с «Барысом», «Металлург» против «Магнитки»
сегодня, 04:40
Турнир имени Пучкова. СКА против «Автомобилиста»
сегодня, 04:30
Холлоуэлл покинет «Локомотив». Защитник перешел в клуб в это межсезонье («СЭ»)
28вчера, 21:16
Рантанен оштрафован на 33 290 евро за неявку к месту военной службы в Финляндии
24вчера, 20:49
Морозов об иностранных тренерах: «К нам тянутся, мы это ценим. Специалисты приезжают, это хорошо для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был у «Авангарда» в прошлом году»
2вчера, 19:45
Валентин Зыков: «Все команды максимально настраиваются против СКА, выдают максимум. Нет такого, что кто-то из соперников для нас более важен с точки зрения конкуренции»
3вчера, 19:21
Николай Заварухин: «Рид Буше полностью вписался в команду. Знаем, что он мастер, ему нужен диспетчер, пробуем его в разных сочетаниях»
3вчера, 19:10
Разин о 2:5 от «Салавата»: «Рад, что получили такой результат. Нас это встряхнет. Когда на предсезонке всех обыгрываешь, в чемпионат можно войти с короной»
4вчера, 18:56
Ко всем новостям
Последние новости
Бурмистров о цели «Шанхая» дойти до финала: «Это реально, судя по тому, как команда тренируется. Все ребята достаточно хороши»
3вчера, 21:58
Мерфи о СКА: «Подготовка к сезону проходит хорошо. Мы хотим выиграть чемпионат, это наша главная задача»
5вчера, 21:45
Григоренко о «Тракторе»: «Прекрасная организация, дружный коллектив. В этом плане адаптация, можно сказать, прошла. Но система – новая, иной раз катаешься, задумываешься. Нужно время, чтобы все понять»
2вчера, 21:36
Бреннан Менелл: «Я счастлив играть за СКА. Ларионов – очень умный специалист, мне нравится разговаривать с ним, слушать его истории. Доверяю всему, что он делает»
вчера, 20:57
Жан-Кристоф Боден: «КХЛ – новая для меня лига, учусь каждый день. Мне уже нравится здесь, рад попробовать что-то новое. Надеюсь, что «Сочи» проведет хороший сезон»
вчера, 20:27
Заварухин о подготовке «Автомобилиста» к сезону: «Не так много матчей осталось, надо из каждого что-то почерпнуть, взять лучшее. Главное, чтобы ребята понимали, во что и как мы играем»
1вчера, 19:58
Фальковский о том, поменялся ли СКА после прихода Ларионова: «Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу»
вчера, 19:30
Козлов о 5:2 с «Металлургом»: «Хороший темп с первой до последней минуты. Наконец-то целостная игра как в атаке, так и в обороне. Самонов провел один из своих феноменальных матчей»
4вчера, 18:49
Крикунов о 4:5 от «Трактора»: «Забили хорошие голы, нельзя сказать, что какие-то дурные залетели. Повели в счете, потом испугались. Результаты впереди, пока мы под приличной нагрузкой»
вчера, 18:39
Бенуа Гру: «Нам предстоит много работы, чтобы дотянуться до того уровня игры, который мы хотим показывать. Главное, чего нам не хватает на льду – исполнения задуманного»
вчера, 18:25