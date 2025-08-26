Тревор Мерфи: «Философия Ларионова хорошо подходит хоккеистам СКА. Его опыт игрока помогает в тренерской работе»

Тревор Мерфи высказался о работе под руководством тренера СКА Игоря Ларионова.

«Его опыт игрока помогает в тренерской работе. Философия Ларионова хорошо подходит игрокам СКА.

В команде много новых хоккеистов, включая меня. Нужно привыкать к движению шайбы, и мы сейчас пытаемся друг другу помочь адаптироваться под новый стиль и сыграться вместе», – сказал защитник СКА Тревор Мерфи.