Агент Тревора Мерфи высказался о переходе защитника в СКА.

– Кого из ваших клиентов еще можно ждать в КХЛ в ближайшее время? Как новых, так и старых типа Фьоре, Принса и других.

– Я бы добавил к ним Грэйовака , который провел солидный сезон в «Куньлуне» и набрал 36 очков. Кроме того, жду появления нескольких кандидатов на переезд в КХЛ после открытия тренировочных лагерей в Северной Америке.

– Переговоры со СКА по Тревору Мерфи были сложными?

– Нет, все прошло достаточно просто. У нас были свои идея и цена, которую мы хотели получить после такого сезона, как прошлый. Люди в СКА это прекрасно понимали – общий язык нашли с ними быстро, – сказал агент Алеша Пилко.