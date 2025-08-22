Агент Мерфи о переговорах со СКА: «Все прошло достаточно просто. У нас были свои идея и цена. В клубе это прекрасно понимали – общий язык нашли быстро»
Агент Тревора Мерфи высказался о переходе защитника в СКА.
– Кого из ваших клиентов еще можно ждать в КХЛ в ближайшее время? Как новых, так и старых типа Фьоре, Принса и других.
– Я бы добавил к ним Грэйовака, который провел солидный сезон в «Куньлуне» и набрал 36 очков. Кроме того, жду появления нескольких кандидатов на переезд в КХЛ после открытия тренировочных лагерей в Северной Америке.
– Переговоры со СКА по Тревору Мерфи были сложными?
– Нет, все прошло достаточно просто. У нас были свои идея и цена, которую мы хотели получить после такого сезона, как прошлый. Люди в СКА это прекрасно понимали – общий язык нашли с ними быстро, – сказал агент Алеша Пилко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
