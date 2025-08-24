Грималди о переходе в СКА: «Важнейшим фактором стало то, как позаботились о моей семье: у нас с женой будет двойня. Клуб помог разобраться со всеми вопросами»

Рокко Грималди высказался о своем переходе в СКА.

– Что можете сказать о переходе в СКА?

– Та настойчивость, с которой со мной вели переговоры, такое желание видеть меня в составе – я давно таких эмоций не испытывал.

Важнейшим фактором стало то, как позаботились о моей семье: у нас с женой будет двойня, с учетом этого сейчас не самое простое время для таких карьерных решений. Но клуб помог разобраться с вообще всеми вопросами. Доктора здесь на связи с нашими врачами.

Большая редкость, когда клуб заботится не просто об игроке, но и о его семье. То, что решились все связанные с семьей вопросы, значило очень много.

– Близнецы? Вау! Поздравляем!

– Да-да, спасибо!

– С кем-то из игроков о КХЛ или Санкт-Петербурге разговаривали перед подписанием контракта?

– Да, говорил со многими хоккеистами. Никто из них не играл именно в СКА, но в последние пять лет они выступали в разных командах КХЛ , и всем очень нравилось. Все сказали, что моя нынешняя команда даже лучше тех, в которых они были. И я подумал: «Окей, круто».

Пообщался с парнями из СКА, например, Тревором Мерфи и Игорем Ларионовым . Они очень здорово помогли понять больше о городе, команде, инфраструктуре. У всех были хорошие впечатления.

Думаю, о многом говорит, когда игроки других команд согласны, что СКА, – высший уровень, – сказал новичок СКА Рокко Грималди.