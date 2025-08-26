Козлов о 5:2 с «Металлургом»: «Хороший темп с первой до последней минуты. Наконец-то целостная игра как в атаке, так и в обороне. Самонов провел один из своих феноменальных матчей»
Виктор Козлов подвел итоги предсезонного матча с «Металлургом» (5:2).
«Хороший темп с первой до последней минуты. Много пищи по новичкам, по взрослым и молодым парням. Наконец-то мы провели целостный матч как в атаке, так и в обороне.
У нас травмирован Ефремов, плюс в запасе четыре игрока, но ключевые хоккеисты были в составе. Мы играли против очень хорошего нападения.
Александр Самонов провел один из своих феноменальных матчей», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
