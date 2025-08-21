«Барыс» подписал контракт с Морелли на год. У форварда 153 очка в 322 матчах АХЛ
«Барыс» заключил контракт с Мэйсоном Морелли.
Срок соглашения рассчитан на один сезон – до 31 мая 2026 года.
В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал в АХЛ за фарм-клуб «Вегаса». На счету Мэйсона Морелли 48 матчей за «Хендерсон» и 19 (13+6) очков.
Всего в АХЛ он сыграл 322 матча с учетом плей-офф и набрал 153 (62+91) очка.
По ходу карьеры он также провел 10 игр в НХЛ и набрал 4 (3+1) балла.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
