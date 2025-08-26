  • Спортс
  • Алексей Морозов: «Не хотим запрещать подписывать 5-летние контракты. Будем думать, что делать, чтобы эти соглашения работали в долгую»
Алексей Морозов: «Не хотим запрещать подписывать 5-летние контракты. Будем думать, что делать, чтобы эти соглашения работали в долгую»

Алексей Морозов высказался о ситуации с долгосрочными контрактами в КХЛ.

– В лиге долгосрочные контракты редко дорабатываются до конца. Не думаете ли вы, что стоит отменить пятилетние контракты?

– Мы наоборот были за и радовались тому, что пятилетние контракты все-таки подписываются. Хотелось бы, чтобы кто-то стал первым игроком, доигравшим пятилетний контракт, но пока этого не случилось. Уже было несколько таких расторжений.

Здесь многое стоит на весах – чемпионство, плюс руководство меняется, приходят новые люди, и так происходит. Будем думать об этом, не хотим запрещать подписывать пятилетние контракты. Наоборот каких-то игроков это больше успокаивает, а если они возрастные, можно добавить пункт без обмена.

Будем встречаться нашей рабочей группой и проговаривать эти случаи с клубами, думать, что с этим делать, чтобы эти контракты работали в долгую. Понимаю игроков – когда на ближайшие пять лет чувствуешь себя комфортно и защищенно, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
