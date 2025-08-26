Морозов о драфте КХЛ: «В проработке, думаем, как перераспределять игроков. Мы за то, чтобы не было скопления молодых талантов в одном клубе»

Алексей Морозов рассказал, как идет работа над введением драфта в КХЛ.

Ранее появилась информация , что лига планирует ввести драфт в 2026 году после обсуждения со всеми командами. Ранее драфт существовал в КХЛ с 2009 по 2016 год под названием «Ярмарка юниоров».

– Когда ждать драфт?

– Все в проработке, нет даже рабочего названия. Но есть идеи. Мы за то, чтобы не было скопления талантливых игроков, готовых к КХЛ, в одном клубе.

Молодежь растет. Сейчас думаем, как перераспределять игроков. Работаем, но названия пока никакого нет. Посмотрим, что будет получаться с написанием новой стратегии, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.