Морозов о драфте КХЛ: «В проработке, думаем, как перераспределять игроков. Мы за то, чтобы не было скопления молодых талантов в одном клубе»
Алексей Морозов рассказал, как идет работа над введением драфта в КХЛ.
Ранее появилась информация, что лига планирует ввести драфт в 2026 году после обсуждения со всеми командами. Ранее драфт существовал в КХЛ с 2009 по 2016 год под названием «Ярмарка юниоров».
– Когда ждать драфт?
– Все в проработке, нет даже рабочего названия. Но есть идеи. Мы за то, чтобы не было скопления талантливых игроков, готовых к КХЛ, в одном клубе.
Молодежь растет. Сейчас думаем, как перераспределять игроков. Работаем, но названия пока никакого нет. Посмотрим, что будет получаться с написанием новой стратегии, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости