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  • Воробьев – самый высокооплачиваемый тренер КХЛ с окладом 90 млн рублей за сезон, Ротенберг получает 70 млн, Гру – 60, Козырев – 26, Козлов – 20 («СЭ»)
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Воробьев – самый высокооплачиваемый тренер КХЛ с окладом 90 млн рублей за сезон, Ротенберг получает 70 млн, Гру – 60, Козырев – 26, Козлов – 20 («СЭ»)

Илья Воробьев является самым дорогим тренером КХЛ в этом сезоне.

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг зарплат тренеров лиги. Суммы окладов учитываются только за нынешний сезон.

Самым высокооплачиваемым тренером стал Илья Воробьев из ЦСКА с зарплатой 90 миллионов рублей.

Рейтинг выглядит следующим образом:

Илья Воробьев (ЦСКА) – 90 миллионов рублей;

Игорь Никитин («Локомотив») – 85;

Андрей Разин («Металлург») – 80;

Роман Ротенберг (СКА) – 70;

Ги Буше («Авангард») – 65; (примерный оклад за этот сезон, его зарплата за полтора сезона договора – 156 млн рублей);

Бенуа Гру («Трактор») – 60;

Анвар Гатиятулин («Ак Барс») – 40;

Николай Заварухин («Автомобилист») – 40;

Алексей Жамнов («Спартак») – 40;

Алексей Кудашов («Динамо») – 40;

Игорь Ларионов («Торпедо») – 40;

Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск) – 35;

Сергей Зубов («Сочи») – 30;

Михаил Кравец («Куньлунь») – 30;

Олег Леонтьев («Нефтехимик») – 30;

Андрей Козырев («Северсталь») – 26;

Леонид Тамбиев («Адмирал») – 26;

Вадим Епанчинцев («Сибирь») – 20;

Виктор Козлов («Салават Юлаев») – 20;

Павел Десятков («Витязь») – 13;

Павел Зубов («Лада») – 10;

Галым Мамбеталиев («Барыс») – 10.

Оклады уволенных тренеров по ходу сезона: Андрей Мартемьянов («Амур») – 48 миллионов рублей, Дэвид Немировски («Барыс») – 40, Сергей Звягин («Авангард») – 35, Вячеслав Буцаев («Барыс») – 20, Олег Браташ («Лада») – 15. Зарплата Виктора Костюченка из «Амура» не учитывается, поскольку он остался с приставкой «исполняющий обязанности главного тренера».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМихаил Кравец
logoИлья Воробьев
logoАндрей Козырев
logoПавел Зубов
logoИгорь Никитин
logoАлексей Жамнов
logoРоман Ротенберг
logoАнвар Гатиятулин
logoАлексей Кудашов
logoОлег Леонтьев
logoСергей Зубов
logoГи Буше
logoПавел Десятков
logoЛеонид Тамбиев
logoГалым Мамбеталиев
logoИгорь Ларионов
logoБенуа Гру
logoВадим Епанчинцев
logoВиктор Козлов
logoАндрей Разин
logoДмитрий Квартальнов
logoНиколай Заварухин
logoДэвид Немировски
logoВиктор Костюченок
logoВячеслав Буцаев
logoОлег Браташ
logoАндрей Мартемьянов
logoСергей Звягин
logoБарыс
logoСпартак
logoВитязь
logoSports – Казахстан
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoСочи
logoАвтомобилист
logoТорпедо
logoЦСКА
logoСпорт-Экспресс
logoСибирь
logoСалават Юлаев
logoАвангард
logoДинамо Москва
logoСеверсталь
logoДинамо Минск
logoЛада
logoМеталлург Мг
logoАк Барс
logoСКА
logoАдмирал
logoТрактор
logoКуньлунь Ред Стар
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