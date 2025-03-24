Воробьев – самый высокооплачиваемый тренер КХЛ с окладом 90 млн рублей за сезон, Ротенберг получает 70 млн, Гру – 60, Козырев – 26, Козлов – 20 («СЭ»)

Илья Воробьев является самым дорогим тренером КХЛ в этом сезоне.

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг зарплат тренеров лиги. Суммы окладов учитываются только за нынешний сезон.

Самым высокооплачиваемым тренером стал Илья Воробьев из ЦСКА с зарплатой 90 миллионов рублей.

Рейтинг выглядит следующим образом:

Илья Воробьев (ЦСКА) – 90 миллионов рублей;

Игорь Никитин («Локомотив») – 85;

Андрей Разин («Металлург») – 80;

Роман Ротенберг (СКА) – 70;

Ги Буше («Авангард») – 65; (примерный оклад за этот сезон, его зарплата за полтора сезона договора – 156 млн рублей);

Бенуа Гру («Трактор») – 60;

Анвар Гатиятулин («Ак Барс») – 40;

Николай Заварухин («Автомобилист») – 40;

Алексей Жамнов («Спартак») – 40;

Алексей Кудашов («Динамо») – 40;

Игорь Ларионов («Торпедо») – 40;

Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск) – 35;

Сергей Зубов («Сочи») – 30;

Михаил Кравец («Куньлунь») – 30;

Олег Леонтьев («Нефтехимик») – 30;

Андрей Козырев («Северсталь») – 26;

Леонид Тамбиев («Адмирал») – 26;

Вадим Епанчинцев («Сибирь») – 20;

Виктор Козлов («Салават Юлаев») – 20;

Павел Десятков («Витязь») – 13;

Павел Зубов («Лада») – 10;

Галым Мамбеталиев («Барыс») – 10.

Оклады уволенных тренеров по ходу сезона: Андрей Мартемьянов («Амур») – 48 миллионов рублей, Дэвид Немировски («Барыс») – 40, Сергей Звягин («Авангард») – 35, Вячеслав Буцаев («Барыс») – 20, Олег Браташ («Лада») – 15. Зарплата Виктора Костюченка из «Амура» не учитывается, поскольку он остался с приставкой «исполняющий обязанности главного тренера».