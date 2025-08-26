Вице‑президент КХЛ: «Совокупная аудитория достигла рекордных показателей за всю историю. Вырос интерес в Венгрии, Словакии, в Германии высокие показатели просмотров»

В КХЛ рассказали о росте аудитории хоккейных трансляций в России и за границей.

– Насколько вырос интерес к телевизионным трансляциям по сравнению с прошлым и позапрошлым сезоном?

– Cкажем так, с точки зрения классического спорта, я всегда говорю: если не падает – уже хорошо. Потому что, к сожалению, в современном мире наблюдается снижение просмотров традиционных спортивных трансляций по телевидению.

У нас же этот показатель не снижается: аудитория ТВ-трансляций в последние несколько лет стабильна. Цифры плей-офф в этом году оказались выше, чем в предыдущие сезоны, как на «Матч ТВ», так и на других платформах.

При этом значительная часть аудитории перешла в интернет. Мы видим это по показателям «Кинопоиска», статистике просмотров в мобильном приложении и на нашем официальном сайте. Поэтому сложно оценивать телевизионные рейтинги отдельно, ведь значительная часть зрителей предпочитает именно онлайн-просмотр.

В итоге совокупная аудитория, которая смотрит трансляции как по телевидению, так и в интернете, достигла рекордных показателей за всю историю.

– А что с зарубежными странами? Появились ли новые заявки на трансляции и в каких странах за рубежом наибольший интерес к КХЛ?

– На сегодняшний день новых стран, скорее всего, нет – состав партнеров сохранился такой же, как в предыдущие годы.

В основном это ближнее зарубежье – традиционно хоккейные страны, а также Словакия и Венгрия , где интерес к КХЛ значительно вырос. Германия также демонстрирует высокие показатели по просмотрам там, где лигу транслируют.

Эти страны являются стабильными и основными зарубежными аудиториями лиги, – сказал вице‑президент КХЛ Сергей Доброхвалов.