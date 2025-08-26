  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Шанхая» о переезде в Китай: «Не быстрая история. Нужно подготовиться, прогреть аудиторию, провести там вынесенные матчи, чтобы привлечь спонсоров»
12

Гендиректор «Шанхая» о переезде в Китай: «Не быстрая история. Нужно подготовиться, прогреть аудиторию, провести там вынесенные матчи, чтобы привлечь спонсоров»

Сергей Белых высказался о переезде «Шанхай Дрэгонс» в Китай.

«Переезд в Китай – это не быстрая история. Мы не хотим просто взять и сорваться в Китай, приехать на пустую, не подготовленную с точки зрения аудитории территорию.

Важно проработать комплексную программу развития, движения, запустить прогрев в медиа, мини-проекты, в том числе отдельные вынесенные матчи в Китае, открытие небольшого офиса, чтобы взаимодействовать с будущими спонсорами, агентствами.

Комплексно подготовиться, прогреть аудиторию, сформировать некие опорные точки для дальнейшей опоры клуба», – сказал генеральный директор китайского клуба Сергей Белых.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoКХЛ
Сергей Белых
бизнес
logoШанхай Дрэгонс
logoЧемпионат.com
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рид Буше об «Авангарде»: «Это было потрясающее время, я люблю Омск, болельщиков. Я хотел остаться, но в хоккее все меняется быстро»
2вчера, 21:47
Барр о Галлане в «Шанхае»: «Хороший специалист, очень требовательный и эмоциональный. Он добьется успеха здесь»
вчера, 13:15
Барр об уходе Ткачева и Буше: «Авангарду» нужны скорость и габариты, сильная игра в середине площадки. Тяжелые решения, но иногда стоит довериться инстинкту»
8вчера, 08:37
Главные новости
Холлоуэлл покинет «Локомотив». Защитник перешел в клуб в это межсезонье («СЭ»)
7сегодня, 21:16
Рантанен оштрафован на 33 290 евро за неявку к месту военной службы в Финляндии
3сегодня, 20:49
Морозов об иностранных тренерах: «К нам тянутся, мы это ценим. Специалисты приезжают, это хорошо для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был у «Авангарда» в прошлом году»
1сегодня, 19:45
Валентин Зыков: «Все команды максимально настраиваются против СКА, выдают максимум. Нет такого, что кто-то из соперников для нас более важен с точки зрения конкуренции»
2сегодня, 19:21
Николай Заварухин: «Рид Буше полностью вписался в команду. Знаем, что он мастер, ему нужен диспетчер, пробуем его в разных сочетаниях»
сегодня, 19:10
Разин о 2:5 от «Салавата»: «Рад, что получили такой результат. Нас это встряхнет. Когда на предсезонке всех обыгрываешь, в чемпионат можно войти с короной»
сегодня, 18:56
Ротенберг выложил фото с Капризовым: «Веселее! Мы в хоккее!:)»
12сегодня, 17:58Фото
Аскаров – лучший проспект НХЛ среди вратарей по версии Daily Faceoff, Егоров – 4-й, Андреянов – 10-й, Набоков – 13-й, Медведев – 16-й, Заврагин – 18-й
9сегодня, 17:52
Алексей Морозов: «Не хотим запрещать подписывать 5-летние контракты. Будем думать, что делать, чтобы эти соглашения работали в долгую»
3сегодня, 16:45
Мемориал Ромазана. «Металлург» проиграл «Салавату», «Барыс» уступил «Магнитке» из ВХЛ
34сегодня, 16:31
Ко всем новостям
Последние новости
Бурмистров о цели «Шанхая» дойти до финала: «Это реально, судя по тому, как команда тренируется. Все ребята достаточно хороши»
53 минуты назад
Мерфи о СКА: «Подготовка к сезону проходит хорошо. Мы хотим выиграть чемпионат, это наша главная задача»
сегодня, 21:45
Григоренко о «Тракторе»: «Прекрасная организация, дружный коллектив. В этом плане адаптация, можно сказать, прошла. Но система – новая, иной раз катаешься, задумываешься. Нужно время, чтобы все понять»
сегодня, 21:36
Бреннан Менелл: «Я счастлив играть за СКА. Ларионов – очень умный специалист, мне нравится разговаривать с ним, слушать его истории. Доверяю всему, что он делает»
сегодня, 20:57
Жан-Кристоф Боден: «КХЛ – новая для меня лига, учусь каждый день. Мне уже нравится здесь, рад попробовать что-то новое. Надеюсь, что «Сочи» проведет хороший сезон»
сегодня, 20:27
Тревор Мерфи: «Философия Ларионова хорошо подходит хоккеистам СКА. Его опыт игрока помогает в тренерской работе»
сегодня, 20:13
Заварухин о подготовке «Автомобилиста» к сезону: «Не так много матчей осталось, надо из каждого что-то почерпнуть, взять лучшее. Главное, чтобы ребята понимали, во что и как мы играем»
1сегодня, 19:58
Фальковский о том, поменялся ли СКА после прихода Ларионова: «Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу»
сегодня, 19:30
Козлов о 5:2 с «Металлургом»: «Хороший темп с первой до последней минуты. Наконец-то целостная игра как в атаке, так и в обороне. Самонов провел один из своих феноменальных матчей»
1сегодня, 18:49
Крикунов о 4:5 от «Трактора»: «Забили хорошие голы, нельзя сказать, что какие-то дурные залетели. Повели в счете, потом испугались. Результаты впереди, пока мы под приличной нагрузкой»
сегодня, 18:39