Гендиректор «Шанхая» о переезде в Китай: «Не быстрая история. Нужно подготовиться, прогреть аудиторию, провести там вынесенные матчи, чтобы привлечь спонсоров»

Сергей Белых высказался о переезде «Шанхай Дрэгонс» в Китай.

«Переезд в Китай – это не быстрая история. Мы не хотим просто взять и сорваться в Китай, приехать на пустую, не подготовленную с точки зрения аудитории территорию.

Важно проработать комплексную программу развития, движения, запустить прогрев в медиа, мини-проекты, в том числе отдельные вынесенные матчи в Китае, открытие небольшого офиса, чтобы взаимодействовать с будущими спонсорами, агентствами.

Комплексно подготовиться, прогреть аудиторию, сформировать некие опорные точки для дальнейшей опоры клуба», – сказал генеральный директор китайского клуба Сергей Белых.