Гендиректор «Шанхая» о переезде в Китай: «Не быстрая история. Нужно подготовиться, прогреть аудиторию, провести там вынесенные матчи, чтобы привлечь спонсоров»
Сергей Белых высказался о переезде «Шанхай Дрэгонс» в Китай.
«Переезд в Китай – это не быстрая история. Мы не хотим просто взять и сорваться в Китай, приехать на пустую, не подготовленную с точки зрения аудитории территорию.
Важно проработать комплексную программу развития, движения, запустить прогрев в медиа, мини-проекты, в том числе отдельные вынесенные матчи в Китае, открытие небольшого офиса, чтобы взаимодействовать с будущими спонсорами, агентствами.
Комплексно подготовиться, прогреть аудиторию, сформировать некие опорные точки для дальнейшей опоры клуба», – сказал генеральный директор китайского клуба Сергей Белых.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости