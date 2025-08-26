  • Спортс
Шевченко о Блажиевском в «Авангарде»: «Подозрительный контракт – в «Тракторе» ему предлагали на 20 млн рублей больше. Я смущен и разочарован»

Алексей Шевченко назвал подозрительным договор Артема Блажиевского в «Авангарде».

31-летний защитник перешел в омский клуб из «Трактора» на правах свободного агента. Сообщалось, что он будет получать 45 млн рублей за сезон.

«Блажиевский – лучший защитник прошлого сезона в «Тракторе» (Никита Филатов: после Дронова) и Кэмпфера, возможно.

Ему предлагают очень серьезные деньги в Челябинске. Он от них отказывается и едет на понижение в «Авангард». Я смущен и разочарован – это подозрительный контракт.

Знаю, что в «Тракторе» ему предлагали больше, примерно на 20 млн рублей», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в эфире шоу «Это хоккей, брат».

В прошлом сезоне Блажиевский набрал 15 (6+9) очков при полезности «плюс 27» в 62 играх Фонбет чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина у него 21 матч и 10 (5+5) баллов при полезности «плюс 1».

Артем Блажиевский: «Если в «Авангарде» сложится хорошо, рад буду здесь задержаться. Переговоры прошли быстро, рад оказаться в команде с такими целями и амбициями»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: шоу «Это хоккей, брат»
