  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Баландин о СКА: «Ларионов не хочет упасть в грязь лицом. Он будет стремиться создавать боеспособную команду, нельзя сбрасывать их со счетов»
Баландин о СКА: «Ларионов не хочет упасть в грязь лицом. Он будет стремиться создавать боеспособную команду, нельзя сбрасывать их со счетов»

Андрей Баландин высказался о селекционной работе клубов в это межсезонье.

«Можно отметить «Металлург» и «Авангард», они провели серьезные трансферы, усилились. В Магнитогорске видно, что они сделали выводы после прошлого сезона. «Авангард» тоже собирает хорошую команду.

В «Локомотиве» сохранили состав, поменялся только тренерский штаб, так что они снова будут в числе фаворитов. А от ЦСКА после прихода Игоря Никитина будут ждать хорошей игры и результата. Время на то, чтобы раскачиваться, ему не дадут. ЦСКА – клуб, который всегда претендует на первые места.

Нельзя сбрасывать и СКА со счетов, Игорь Ларионов будет стремиться создавать боеспособную команду. Он не хочет упасть в грязь лицом.

В минском «Динамо» подписали Зака Фукале из «Трактора», а также еще ряд игроков, и эта команда может претендовать на Кубок Гагарина.

В московском «Динамо» тоже уже давно ждут результата: Алексею Кудашову надо хорошо поработать, чтобы не потерять кредит доверия», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
