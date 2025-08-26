  • Спортс
  Протас о прошлом сезоне в «Вашингтоне»: «Выступил результативно и полезно, но теперь будет сложнее. Хочу доказать, что тот чемпионат не был случайным»
Алексей Протас из «Вашингтона» оценил ход своей подготовки к следующему сезону.

В прошлом регулярном чемпионате форвард из Беларуси набрал 66 (30+36) очков за 76 матчей при полезности «плюс 40». В плей-офф у него 1+1 в 6 играх.

– Вы провели свой лучший сезон в НХЛ. За счет чего так вышло?

– Мне кажется, что просто все сложилось для меня хорошо. Получилось выступить результативно и полезно, но при этом четко осознаю, что теперь будет сложнее. И посматривать на меня защитники будут по-другому, и действовать жестче.

Со своей стороны хочется доказать всем, что тот регулярный чемпионат был не случайным.

– Вы не только отдыхаете в Витебске, но и готовитесь здесь к следующему сезону. На какой стадии этот процесс?

– Уже постепенно заканчиваю весь намеченный комплекс. Осталось примерно неделя, максимум две. Да и до вылета в США не так много времени.

Уже в Америке продолжится работа для окончательной подготовки, – сказал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас.

Протас о влиянии погони за Гретцки на «Вашингтон»: «Каждый понимал – будет командный успех, придет и личный у Овечкина. Жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Витьбичи»
