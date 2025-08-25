Протас о влиянии погони за Гретцки на «Вашингтон»: «Каждый понимал – будет командный успех, придет и личный у Овечкина. Жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный»

Алексей Протас рассказал, отражалась ли погоня Овечкина за Гретцки на «Кэпиталс».

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках.

В регулярном чемпионате «Кэпиталс» заняли 1-е место на Востоке. В плей-офф клуб уступил «Каролине» в серии второго раунда со счетом 1-4.

– Прошлую регулярку «Вашингтон» жил предвкушением рекорда от Александра Овечкина. Как эта погоня отражалась на команде?

– На самом деле не особенно. Все шло своим чередом, а все понимали, что не нужно заострять на этом свое внимание. Играли каждый матч и настраивалась в них на победу.

Каждый исполнял свою роль и понимал – будет командный успех, придет и личный у Александра Овечкина.

– В итоге все сложилось великолепно, хотя многие не верили в вас. Вы знали об этом и как реагировали?

– Конечно, мы слушали все эти мнения и прогнозы, но четко понимали, что хотим все это опровергнуть. Ребята горели желанием доказать, что мы классный коллектив и в принципе провели отличный регулярный отрезок.

Да, немного жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный, – сказал форвард «Вашингтона » Алексей Протас .