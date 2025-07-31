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Овечкин будет играть в 1-м звене «Вашингтона» со Строумом и Бовилье в сезоне-2025/26 по версии сайта НХЛ

Александра Овечкина поставили в 1-е звено в предварительном составе «Вашингтона».

Официальный сайт НХЛ опубликовал вариант сочетаний «Кэпиталс» в сезоне-2025/26.

Сочетания выглядят следующим образом:

Александр ОвечкинДилан Строум – Энтони Бовилье;

Алексей Протас – Пьер-Люк Дюбуа – Том Уилсон;

Сонни Милано – Коннор Макмайкл – Райан Леонард;

Брэндон Дьюхэйм – Ник Дауд – Джастин Сурдиф;

Расмус Сандин – Джон Карлсон;

Джейкоб Чикран – Тревор ван Римсдайк;

Мартин Фегервары – Мэтт Рой;

Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoТревор ван Римсдайк
logoЧарли Линдгрен
logoДилан Строум
logoДжейкоб Чикран
logoДжастин Сурдиф
logoНик Дауд
logoЭнтони Бовилье
logoТом Уилсон
logoМэтт Рой
logoАлексей Протас
logoКоннор Макмайкл
logoРайан Леонард
logoРасмус Сандин
logoЛоган Томпсон
logoДжон Карлсон
logoСонни Милано
logoМартин Фегервары
logoПьер-Люк Дюбуа
logoБрэндон Дьюхэйм
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