Дацюк о лучшем игроке НХЛ: «Мне нравится Драйзайтль, не согласен, что он в тени Макдэвида. У Леона великолепная скорость принятия решений»

Павел Дацюк заявил, что ему нравится игра Леона Драйзайтля.

Экс-форвард «Детройта» и сборной России ответил, кого считает лучшим игроком в НХЛ на сегодняшний день.

«Сложно выбрать одного, ведь я не так пристально слежу за лигой. Но мне нравится Леон Драйзайтль .

Я не согласен с тем, что он находится в тени Коннора Макдэвида – у него великолепная скорость принятия решений. В лиге много хороших игроков», – сказал Павел Дацюк .