Дацюк о лучшем игроке НХЛ: «Мне нравится Драйзайтль, не согласен, что он в тени Макдэвида. У Леона великолепная скорость принятия решений»
Павел Дацюк заявил, что ему нравится игра Леона Драйзайтля.
Экс-форвард «Детройта» и сборной России ответил, кого считает лучшим игроком в НХЛ на сегодняшний день.
«Сложно выбрать одного, ведь я не так пристально слежу за лигой. Но мне нравится Леон Драйзайтль.
Я не согласен с тем, что он находится в тени Коннора Макдэвида – у него великолепная скорость принятия решений. В лиге много хороших игроков», – сказал Павел Дацюк.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
