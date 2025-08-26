Павел Дацюк: «В 14 лет была мысль бросить спорт – очень манила улица, что-то взрослое. Побоялся сказать папе и остался в хоккее»

Павел Дацюк заявил, что мог бросить хоккей в подростковом возрасте.

– Я много тренировался, играл. Правда, в 14 лет была мысль бросить спорт.

Меня как подростка в переходный период очень манила улица. Там было весело, интересно. Что-то новое, взрослое. А на тренировку опять надо ехать на трамвае через весь город, потом возвращаться. И так каждый день. А во дворе уже никого нет, все дома. И ты жалеешь, что опять все пропустил.

– Что же остановило?

– Я побоялся о своем решении сказать папе. Догадывался, что он мне сделает. Но не рискнул проверить на деле. Так что я во дворе сказал, что хочу бросить. А дома не сказал. И остался в хоккее.

Потом снова начал получать удовольствие от игры, – сказал член Зала хоккейной славы Павел Дацюк .

