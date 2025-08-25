Дацюк не планирует переезжать в Москву: «Мне нравится в Екатеринбурге – где родился, там и пригодился. Люблю наш город и людей»
– Вы занимаетесь развитием молодых хоккеистов в Екатеринбурге. Как находите слова их мотивировать?
– Очень интересная, но непростая работа. Когда ты понимаешь и знаешь, как сделать. Но надо объяснить, и каждый человек понимает по-своему.
Бывает ощущение, что на тебя смотрят и думают, что ты говоришь на другом, непонятном языке. И ты сам при этом обучаешься, придумываешь какие-то другие способы, как объяснить, подобрать слова. Но это нелегко, честно вам скажу – к каждому подбирать свои ключи.
– Вы родились и живете в Екатеринбурге. А почему не переезжаете в Москву?
– Где родился, там и пригодился. Мне нравится жить в Екатеринбурге. Я люблю наш город. Я люблю наших людей, с удовольствием со всеми общаюсь, – сказал олимпийский чемпион Павел Дацюк.
