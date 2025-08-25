Павел Дацюк: «Ак Барс» подписал меня раненого, была контрактура ноги. Я принял крещение – с того момента меня кто-то на руках понес»

Павел Дацюк рассказал, как принял крещение после тяжелой травмы.

– В юности вы получили тяжелую травму ноги, но выходил вас в «Ак Барсе» тренер Владимир Крикунов, ставший вашим крестным отцом.

– Это был страшный момент. Все-таки была большая контрактура ноги, она с трудом гнулась. Но Владимир Васильевич уговорил руководство «Ак Барса», чтобы они меня взяли. И меня Казань подписала раненого, с травмой. Я приехал в клуб. Там понимали, что лечение займет около полугода – до следующего сезона.

Был построен удачный план реабилитации, мы из него вышли. А в «Ак Барсе » работал такой Борис Левицкий. Он сразу начал у меня спрашивать: «Ты крещеный?» – «Я не помню». – «Все, надо креститься».

Я принял крещение, и с того момента меня кто-то на руках понес, – сказал олимпийский чемпион Павел Дацюк .

