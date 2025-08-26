Плющев об «Авангарде»: «Сбор провели в Петербурге, форму представят в Москве. Руководство словно стесняется Омска – это провинциальный подход, неуважение к болельщикам»

Владимир Плющев заявил, что руководство «Авангарда» стесняется Омска.

Ранее клуб занял второе место на домашнем Фонбет Кубке Блинова.

– Я так и не понял, почему в городе, который собирал на каждом матче предсезонного турнира более 10 тысяч болельщиков, его главный клуб позволяет себя так вести.

– Как?

– Судя по прессе, «Авангард» проводил предсезонный сбор в Санкт-Петербурге, а теперь представление новой формы проведет в Москве.

Говорю здесь даже не о бездонном бюджете. А о том, что это какой-то провинциальный подход – руководство «Авангарда » словно бы стесняется Омска и Сибири. Родной город тебя обожает, аншлаг за аншлагом даже на предсезонных турнирах – а ты от него убегаешь в большие столицы. На мой взгляд, это просто неуважение к своему болельщику.

Кстати, такой ущербный подход проявляется и в селекции «Авангарда». Со своими – от Курьянова до Ткачева – там не церемонятся, перед иностранцами преклоняются. Хотя легионеры, которых набрал «Авангард», как минимум не сильнее Ткачева .

Опять-таки не будем спешить с выводами. Но энергетика команды – вещь тонкая, ее нельзя все время нарушать. Подозреваю, «Авангард» ждет тяжелый сезон, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

