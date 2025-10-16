КХЛ не пересмотрит итог матча СКА – «Автомобилист». Шайба влетела в ворота, порвав сетку с внешней стороны после броска Педана

КХЛ не станет пересматривать итог матча СКА с «Автомобилистом».

Встреча FONBET чемпионата КХЛ завершилась домашней победой армейцев (2:1). Второй гол СКА был засчитан в результате ошибки судей – шайба влетела в ворота, порвав сетку с внешней стороны.

«Департамент судейства КХЛ в понедельник прокомментировал ситуацию с ошибочной фиксацией взятия ворот в матче СКА – «Автомобилист ».

Лига не планирует пересматривать результаты данной игры», – заявила пресс‑служба КХЛ.

Судью не отстранили после ошибки с засчитанным голом СКА. Это вина центра видеоповторов КХЛ (Алексей Шевченко)