КХЛ не пересмотрит итог матча СКА – «Автомобилист». Шайба влетела в ворота, порвав сетку с внешней стороны после броска Педана
КХЛ не станет пересматривать итог матча СКА с «Автомобилистом».
Встреча FONBET чемпионата КХЛ завершилась домашней победой армейцев (2:1). Второй гол СКА был засчитан в результате ошибки судей – шайба влетела в ворота, порвав сетку с внешней стороны.
«Департамент судейства КХЛ в понедельник прокомментировал ситуацию с ошибочной фиксацией взятия ворот в матче СКА – «Автомобилист».
Лига не планирует пересматривать результаты данной игры», – заявила пресс‑служба КХЛ.
Судью не отстранили после ошибки с засчитанным голом СКА. Это вина центра видеоповторов КХЛ (Алексей Шевченко)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости