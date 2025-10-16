  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ не пересмотрит итог матча СКА – «Автомобилист». Шайба влетела в ворота, порвав сетку с внешней стороны после броска Педана
4

КХЛ не пересмотрит итог матча СКА – «Автомобилист». Шайба влетела в ворота, порвав сетку с внешней стороны после броска Педана

КХЛ не станет пересматривать итог матча СКА с «Автомобилистом».

Встреча FONBET чемпионата КХЛ завершилась домашней победой армейцев (2:1). Второй гол СКА был засчитан в результате ошибки судей – шайба влетела в ворота, порвав сетку с внешней стороны.

«Департамент судейства КХЛ в понедельник прокомментировал ситуацию с ошибочной фиксацией взятия ворот в матче СКА – «Автомобилист».

Лига не планирует пересматривать результаты данной игры», – заявила пресс‑служба КХЛ.

Судью не отстранили после ошибки с засчитанным голом СКА. Это вина центра видеоповторов КХЛ (Алексей Шевченко)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoМатч ТВ
судьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов об отмене двух шайб СКА: «Несмотря на все звонки из комнаты, нашли в себе силы сравнять счет и получить очко, хотя должны были получить два. Печально, что дарим соперникам голы»
8вчера, 20:27
Каменский о ситуации с голом СКА: «Грубейшая ошибка судьи, надо провести расследование. Надеемся, что больше такого не будет»
2вчера, 09:13
Главный арбитр КХЛ о ситуации с голом СКА: «Случай редкий, один из тысячи. Главное, что мы не скрываем свои ошибки. Будем модернизировать техническую часть этой истории»
11вчера, 07:40
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает «Ак Барс», «Металлург» против «Салавата Юлаева», «Барыс» сыграет с «Авангардом», «Шанхай» встретится с «Динамо»
397 минут назадLive
«Авангард» не оплачивал Маклауду судебные издержки, заявил Сопин: «Это ерунда, клуб оказывал только моральную поддержку. Постоянно были на связи с ним и его семьей»
10 минут назад
«Авангард» в гостях сыграет с «Барысом». ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 17:30 по московскому времени
32 минуты назадВидео
Андрей Назаров: «ИИХФ по выдуманным причинам не пускает Россию на ЧМ, но шансы вернуться на международную арену хорошие. Отечественный спорт продолжает жить и развиваться»
554 минуты назад
СКА может расстаться с Грималди. Клуб не устраивает рабочая этика игрока (Артур Хайруллин)
30сегодня, 11:30
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Колорадо» против «Коламбуса», «Монреаль» встретится с «Нэшвиллом», «Филадельфия» – с «Виннипегом»
2сегодня, 11:19
Ротенберг о бане России: «У ИИХФ упали доходы – мы первые и в спортивном рейтинге, и в плане коммерции. Федерации США и Канады настроены позитивно, у европейских свои цели»
27сегодня, 10:54
НХЛ хочет 2 млрд долларов вступительного взноса при расширении лиги. «Вегас» платил 500 млн, «Сиэтл» – 650 млн (Эллиотт Фридман)
12сегодня, 10:31
Ларионов о результативности СКА: «Самая непонятная история – не забиваем в пустые ворота, выходы один на один и отскоки. У ребят пропала уверенность, наверное»
13сегодня, 10:15
Пользователи Спортса’’ собирают пасьянс за четыре минуты в среднем. Сможете быстрее?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Чикаго» Фолиньо временно покинул команду. Его 12-летней дочери предстоит операция на сердце
138 минут назад
Педан о 8-м месте СКА на Западе: «Надо вылезать из этой ямы всем вместе. Важен каждый матч, надо выигрывать»
сегодня, 11:07
Деа может покинуть «Нефтехимик». У форварда 1+2 за 15 игр при полезности «минус 12»
сегодня, 10:42
Защитник «Авангарда» Лажуа: «G-Drive Арена» невероятная, атмосфера на матчах как в НХЛ. Раздевалки, тренажерный зал и все остальное – на самом высоком уровне»
3сегодня, 10:01
Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрем выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела
5сегодня, 08:56
«Адмирал» поместил Сафина в список отказов. Форвард не набрал очков в 4 матчах в этом сезоне
4сегодня, 07:05
Сапего о 8-м месте СКА на Западе: «Оцениваю плохо – не хотим быть внизу таблицы. Словить на себя, правильно смениться – нужно применить это, и победа будет за нами»
1сегодня, 05:57
Бучневич набрал 3 очка в 4 матчах сезона НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» сделал передачу при «-2» против «Чикаго»
сегодня, 05:20Видео
«Флорида» забрала защитника Себранго с драфта отказов «Оттавы» на фоне травмы Куликова
сегодня, 03:10
«Лос-Анджелес» бесплатно выменял Комли из «Тампы». Кюмпер травмирован, Форсберг, вероятно, сыграет с «Питтсбургом»
сегодня, 02:30