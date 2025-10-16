«Авангард» не оплачивал Маклауду судебные издержки, заявил Сопин: «Это ерунда, клуб оказывал только моральную поддержку. Постоянно были на связи с ним и его семьей»

«Авангард» не оплачивал Майклу Маклауду судебные издержки.

Ранее 27-летний канадский форвард подписал контракт на 3 года с омским клубом. Сообщалось , что «Авангард » помогал игроку в судебном деле о сексуальном насилии с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.

– У Маклауда не было предложений в Северной Америке?

– Насколько я понимаю, что были проблемы с контрактами и с предложениями из НХЛ. Он достаточно долго ждал, поэтому принял решение вернуться в КХЛ и присоединиться к нам.

– Контракт на три года, но есть ли опция, что он может вернуться за океан в случае предложения оттуда?

– Мы такую опцию не обсуждали. Это полноценный контракт на три года. Мы даже обсуждали и четырехлетний, и пятилетний контракт, но решили пока остановиться на трехлетнем. А уже дальше посмотрим, как все будет идти. Если все стороны будут довольны, то, думаю, не будет проблемой позже переподписать его на более длительный срок.

– Считается, что в КХЛ не работают длинные контракты.

– Почему? Я считаю, что работают. Есть ребята с контрактами на четыре-пять лет. Понятное дело, что никто не застрахован от обменов и расторжений, но в принципе эта опция работает.

– Появлялась информация, что в «Авангарде» оплачивали Маклауду судебные издержки.

– Нет, это ерунда. Я примерно понимаю, кто запускает эти слухи. Клуб оказывал только моральную поддержку Майку. Мы были постоянно на связи с ним и с его семьей, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин .

