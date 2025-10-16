«Авангард» не оплачивал Маклауду судебные издержки, заявил Сопин: «Это ерунда, клуб оказывал только моральную поддержку. Постоянно были на связи с ним и его семьей»
Ранее 27-летний канадский форвард подписал контракт на 3 года с омским клубом. Сообщалось, что «Авангард» помогал игроку в судебном деле о сексуальном насилии с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.
– У Маклауда не было предложений в Северной Америке?
– Насколько я понимаю, что были проблемы с контрактами и с предложениями из НХЛ. Он достаточно долго ждал, поэтому принял решение вернуться в КХЛ и присоединиться к нам.
– Контракт на три года, но есть ли опция, что он может вернуться за океан в случае предложения оттуда?
– Мы такую опцию не обсуждали. Это полноценный контракт на три года. Мы даже обсуждали и четырехлетний, и пятилетний контракт, но решили пока остановиться на трехлетнем. А уже дальше посмотрим, как все будет идти. Если все стороны будут довольны, то, думаю, не будет проблемой позже переподписать его на более длительный срок.
– Считается, что в КХЛ не работают длинные контракты.
– Почему? Я считаю, что работают. Есть ребята с контрактами на четыре-пять лет. Понятное дело, что никто не застрахован от обменов и расторжений, но в принципе эта опция работает.
– Появлялась информация, что в «Авангарде» оплачивали Маклауду судебные издержки.
– Нет, это ерунда. Я примерно понимаю, кто запускает эти слухи. Клуб оказывал только моральную поддержку Майку. Мы были постоянно на связи с ним и с его семьей, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
Смотрите «Барыс» – «Авангард» бесплатно на ВидеоСпортсе»! Все матчи Fonbet КХЛ – на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс