  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Авангард» не оплачивал Маклауду судебные издержки, заявил Сопин: «Это ерунда, клуб оказывал только моральную поддержку. Постоянно были на связи с ним и его семьей»
5

«Авангард» не оплачивал Маклауду судебные издержки, заявил Сопин: «Это ерунда, клуб оказывал только моральную поддержку. Постоянно были на связи с ним и его семьей»

«Авангард» не оплачивал Майклу Маклауду судебные издержки.

Ранее 27-летний канадский форвард подписал контракт на 3 года с омским клубом. Сообщалось, что «Авангард» помогал игроку в судебном деле о сексуальном насилии с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.

– У Маклауда не было предложений в Северной Америке?

– Насколько я понимаю, что были проблемы с контрактами и с предложениями из НХЛ. Он достаточно долго ждал, поэтому принял решение вернуться в КХЛ и присоединиться к нам.

– Контракт на три года, но есть ли опция, что он может вернуться за океан в случае предложения оттуда?

– Мы такую опцию не обсуждали. Это полноценный контракт на три года. Мы даже обсуждали и четырехлетний, и пятилетний контракт, но решили пока остановиться на трехлетнем. А уже дальше посмотрим, как все будет идти. Если все стороны будут довольны, то, думаю, не будет проблемой позже переподписать его на более длительный срок.

– Считается, что в КХЛ не работают длинные контракты.

– Почему? Я считаю, что работают. Есть ребята с контрактами на четыре-пять лет. Понятное дело, что никто не застрахован от обменов и расторжений, но в принципе эта опция работает.

– Появлялась информация, что в «Авангарде» оплачивали Маклауду судебные издержки.

– Нет, это ерунда. Я примерно понимаю, кто запускает эти слухи. Клуб оказывал только моральную поддержку Майку. Мы были постоянно на связи с ним и с его семьей, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Смотрите «Барыс» – «Авангард» бесплатно на ВидеоСпортсе»! Все матчи Fonbet КХЛ – на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoМайкл Маклауд
logoНХЛ
logoАлексей Сопин
logoАвангард
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Артюхин о Маклауде: «Наголову сильнее Хмелевски, игрок уровня НХЛ. «Авангард» сделал шаг к Кубку, подписав Майкла»
209 октября, 21:29
Алексей Сопин: «Сказал, что Маклауд подпишет контракт с командой уровня НХЛ. «Авангард» – клуб уровня НХЛ. Три человека знали о ходе переговоров»
559 октября, 06:15
Сопин о переходе Маклауда: «Авангард» был обязан действовать аккуратно и тихо с учетом прошлого опыта. Майкл уже в Омске и отправляется на выездную серию»
209 октября, 04:55
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает «Ак Барс», «Металлург» против «Салавата Юлаева», «Барыс» сыграет с «Авангардом», «Шанхай» встретится с «Динамо»
599 минут назадLive
Голдобин о низкой результативности СКА: «Можно забрасывать одну и побеждать. Надо реализовывать моменты, тогда все пойдет»
112 минут назад
«Северсталь» обменяла Бокуна в «Ладу» на Рейнгардта
438 минут назад
Смотрите «Барыс» – «Авангард» бесплатно на ВидеоСпортсе’‘! Все матчи Fonbet КХЛ – на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
40 минут назадВидео
Ларионов о СКА: «Хотим выигрывать со счетом 6:2, 6:1, 5:1, но попадаем на самых горячих вратарей – или шайба не хочет залетать, или голы не засчитывают»
23сегодня, 13:01
КХЛ не пересмотрит итог матча СКА – «Автомобилист». Шайба влетела в ворота, порвав сетку с внешней стороны после броска Педана
6сегодня, 12:12
«Авангард» в гостях сыграет с «Барысом». ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 17:30 по московскому времени
сегодня, 12:05Видео
Андрей Назаров: «ИИХФ по выдуманным причинам не пускает Россию на ЧМ, но шансы вернуться на международную арену хорошие. Отечественный спорт продолжает жить и развиваться»
9сегодня, 11:43
СКА может расстаться с Грималди. Клуб не устраивает рабочая этика игрока (Артур Хайруллин)
34сегодня, 11:30
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Колорадо» против «Коламбуса», «Монреаль» встретится с «Нэшвиллом», «Филадельфия» – с «Виннипегом»
6сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
Лабанк сравнил КХЛ и НХЛ: «Там все быстрее, темп игры выше – это главное различие. Здесь очень много талантов, все здорово работают с шайбой»
25 минут назад
Карбери об анализе игры «Вашингтона»: «75% – наблюдения, 25% – цифры. Иногда кажется, что все неплохо, но углубляешься в данные, пересматриваешь видео и все понимаешь»
49 минут назад
Морис о травме Куликова: «Он уникален в своей роли – отличный игрок для меньшинства, здорово катается. «Флориде» невозможно заменить выбывших»
1сегодня, 12:46
Капитан «Чикаго» Фолиньо временно покинул команду. Его 12-летней дочери предстоит операция на сердце
1сегодня, 11:59
Педан о 8-м месте СКА на Западе: «Надо вылезать из этой ямы всем вместе. Важен каждый матч, надо выигрывать»
сегодня, 11:07
Деа может покинуть «Нефтехимик». У форварда 1+2 за 15 игр при полезности «минус 12»
сегодня, 10:42
Защитник «Авангарда» Лажуа: «G-Drive Арена» невероятная, атмосфера на матчах как в НХЛ. Раздевалки, тренажерный зал и все остальное – на самом высоком уровне»
3сегодня, 10:01
Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрем выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела
5сегодня, 08:56
«Адмирал» поместил Сафина в список отказов. Форвард не набрал очков в 4 матчах в этом сезоне
4сегодня, 07:05
Сапего о 8-м месте СКА на Западе: «Оцениваю плохо – не хотим быть внизу таблицы. Словить на себя, правильно смениться – нужно применить это, и победа будет за нами»
1сегодня, 05:57