Ларионов о СКА: «Хотим выигрывать со счетом 6:2, 6:1, 5:1, но попадаем на самых горячих вратарей – или шайба не хочет залетать, или голы не засчитывают»
Армейцы занимают восьмое место в Западной конференции, набрав 16 очков за 15 игр.
– Хватает ли команде прагматизма?
– Что это такое?
– Стабильности.
– Стабильности… Наверное, это ключевое, чего мы хотим. Стабильность результатов, побед. Пока идет очень туго. С этого обычно начинаем наш разговор, когда обсуждаем матчи. Хочется, чтобы команда шла ровно. Пока идет вязко, неторопливо.
Хочется выигрывать матчи со счетом 6:2, 6:1, 5:1. Хотя бы 3:2 или 4:2. Стараемся, но играем против команд, которые очень много времени проводят в своей зоне, очень плотно играют в обороне.
Судя по всему, попадаем на самых горячих вратарей, которые вытаскивают невероятные шайбы. Или шайба не хочет залетать, или голы не засчитывают.
Важно, чтобы стабильность была у каждого игрока, звена и команды в целом. Идем к командной игре, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
Игорь Ларионов: «СКА пытается найти лидеров – они могут подстегнуть и повести за собой. Майкл Джордан мог сделать лучше всю пятерку»