  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о СКА: «Хотим выигрывать со счетом 6:2, 6:1, 5:1, но попадаем на самых горячих вратарей – или шайба не хочет залетать, или голы не засчитывают»
23

Ларионов о СКА: «Хотим выигрывать со счетом 6:2, 6:1, 5:1, но попадаем на самых горячих вратарей – или шайба не хочет залетать, или голы не засчитывают»

Игорь Ларионов заявил, что СКА не хватает стабильности.

Армейцы занимают восьмое место в Западной конференции, набрав 16 очков за 15 игр.

– Хватает ли команде прагматизма?

– Что это такое?

– Стабильности.

– Стабильности… Наверное, это ключевое, чего мы хотим. Стабильность результатов, побед. Пока идет очень туго. С этого обычно начинаем наш разговор, когда обсуждаем матчи. Хочется, чтобы команда шла ровно. Пока идет вязко, неторопливо.

Хочется выигрывать матчи со счетом 6:2, 6:1, 5:1. Хотя бы 3:2 или 4:2. Стараемся, но играем против команд, которые очень много времени проводят в своей зоне, очень плотно играют в обороне.

Судя по всему, попадаем на самых горячих вратарей, которые вытаскивают невероятные шайбы. Или шайба не хочет залетать, или голы не засчитывают.

Важно, чтобы стабильность была у каждого игрока, звена и команды в целом. Идем к командной игре, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Игорь Ларионов: «СКА пытается найти лидеров – они могут подстегнуть и повести за собой. Майкл Джордан мог сделать лучше всю пятерку»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о результативности СКА: «Самая непонятная история – не забиваем в пустые ворота, выходы один на один и отскоки. У ребят пропала уверенность, наверное»
14сегодня, 10:15
Ларионов о том, что его сын не выходит на вбрасывания: «Это не наше решение. На льду нет тренеров. Ребята договариваются, что они делают на льду»
39сегодня, 05:50
Ларионов о СКА: «Даже нет мыслей о другом вратаре. Некоторые клубы взяли опытных голкиперов за очень большие деньги и страдают больше нас»
10сегодня, 03:30
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает «Ак Барс», «Металлург» против «Салавата Юлаева», «Барыс» сыграет с «Авангардом», «Шанхай» встретится с «Динамо»
599 минут назадLive
Голдобин о низкой результативности СКА: «Можно забрасывать одну и побеждать. Надо реализовывать моменты, тогда все пойдет»
112 минут назад
«Северсталь» обменяла Бокуна в «Ладу» на Рейнгардта
438 минут назад
Смотрите «Барыс» – «Авангард» бесплатно на ВидеоСпортсе’‘! Все матчи Fonbet КХЛ – на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
40 минут назадВидео
«Авангард» не оплачивал Маклауду судебные издержки, заявил Сопин: «Это ерунда, клуб оказывал только моральную поддержку. Постоянно были на связи с ним и его семьей»
5сегодня, 12:27
КХЛ не пересмотрит итог матча СКА – «Автомобилист». Шайба влетела в ворота, порвав сетку с внешней стороны после броска Педана
6сегодня, 12:12
«Авангард» в гостях сыграет с «Барысом». ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 17:30 по московскому времени
сегодня, 12:05Видео
Андрей Назаров: «ИИХФ по выдуманным причинам не пускает Россию на ЧМ, но шансы вернуться на международную арену хорошие. Отечественный спорт продолжает жить и развиваться»
9сегодня, 11:43
СКА может расстаться с Грималди. Клуб не устраивает рабочая этика игрока (Артур Хайруллин)
34сегодня, 11:30
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Колорадо» против «Коламбуса», «Монреаль» встретится с «Нэшвиллом», «Филадельфия» – с «Виннипегом»
6сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
Лабанк сравнил КХЛ и НХЛ: «Там все быстрее, темп игры выше – это главное различие. Здесь очень много талантов, все здорово работают с шайбой»
25 минут назад
Карбери об анализе игры «Вашингтона»: «75% – наблюдения, 25% – цифры. Иногда кажется, что все неплохо, но углубляешься в данные, пересматриваешь видео и все понимаешь»
49 минут назад
Морис о травме Куликова: «Он уникален в своей роли – отличный игрок для меньшинства, здорово катается. «Флориде» невозможно заменить выбывших»
1сегодня, 12:46
Капитан «Чикаго» Фолиньо временно покинул команду. Его 12-летней дочери предстоит операция на сердце
1сегодня, 11:59
Педан о 8-м месте СКА на Западе: «Надо вылезать из этой ямы всем вместе. Важен каждый матч, надо выигрывать»
сегодня, 11:07
Деа может покинуть «Нефтехимик». У форварда 1+2 за 15 игр при полезности «минус 12»
сегодня, 10:42
Защитник «Авангарда» Лажуа: «G-Drive Арена» невероятная, атмосфера на матчах как в НХЛ. Раздевалки, тренажерный зал и все остальное – на самом высоком уровне»
3сегодня, 10:01
Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрем выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела
5сегодня, 08:56
«Адмирал» поместил Сафина в список отказов. Форвард не набрал очков в 4 матчах в этом сезоне
4сегодня, 07:05
Сапего о 8-м месте СКА на Западе: «Оцениваю плохо – не хотим быть внизу таблицы. Словить на себя, правильно смениться – нужно применить это, и победа будет за нами»
1сегодня, 05:57