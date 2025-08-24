  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Плющев о потолке зарплат в РПЛ: «Денежные контракты снизятся, но квартира у тебя будет в Москве или Петербурге. Обходные пути были даже при СССР и будут. Потолок ударит по легионерам»
18

Плющев о потолке зарплат в РПЛ: «Денежные контракты снизятся, но квартира у тебя будет в Москве или Петербурге. Обходные пути были даже при СССР и будут. Потолок ударит по легионерам»

Владимир Плющев не понимает, зачем в Мир РПЛ нужен потолок зарплат.

– Недавно стало известно, что в российском футболе могут ввести потолок зарплат по подобию КХЛ. Как вы считаете, поможет ли это российскому футболу? И работает ли эта система должным образом в КХЛ?

– Понимаете, некоторые вещи можно компенсировать, скажем так, добром и бытом. Поэтому денежные контракты снизятся, но есть такие моменты, как приобретение жилья в престижных городах. Ты можешь играть где-то на периферии, а квартира у тебя будет в Москве или Санкт-Петербурге.

Здесь можно говорить только об одном: это наведение порядков в какой-то одной финансовой ведомости. Но, повторюсь, многие вопросы с игроками же можно решать совершенно другими условиями.

– Получается, в условиях потолка зарплат просто ищутся обходные пути?

– Тут даже обходные пути искать не нужно. Они были и будут. Еще даже при СССР были.

В основном потолок зарплат ударит по легионерам. Они здесь, наверное, никакого жилья или чего-то в этом духе приобретать не собираются. Они просто хотят зарабатывать здесь большие деньги. Поэтому введение этого потолка ударит именно по иностранцам и подбору игроков.

Хотя, насколько я знаю, в нашем футболе сейчас появилось гораздо больше интересной молодежи, чем в хоккее. Поэтому затрудняюсь сказать, зачем в футболе нужно вводить потолок зарплат.

Если говорить о том, как эта система работает в КХЛ, то мне трудно судить. Я в зарплатные ведомости никогда не заглядывал, и когда я вел переговоры с игроками, я не вел их о финансах. Этим занималось руководство.

Поэтому мне трудно говорить о том, какие у нас там потолки. Но, судя по тому, сколько мы иностранным тренерам накручиваем, не знаю, какие и сколько обходных путей есть в распоряжении клубов, – сказал бывший тренер сборной России по хоккею.

Увольнять ли Семака?41733 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
деньги
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о встрече Путина и Трампа: «В отношениях России и США есть серьезные подвижки. В хоккее тоже все поменяется – можем вернуться даже раньше 2028-го»
1817 августа, 12:46
Плющев о российском хоккее: «Я уже 15 лет назад сказал, что не туда гребем. У нас возник дефицит на центров и защитников. Сейчас более-менее ситуация с вратарями, и то не за счет системы»
716 августа, 06:40
Плющев о службе в КГБ: «Она меня не то что изменила, но лишний раз доказала, что за слова нужно отвечать. Ушел, когда стали требовать присягать по-новому – я отказался»
115 августа, 07:30
Главные новости
Хейлунд близок к переходу в «Наполи». Форварда «МЮ» планируют арендовать с правом выкупа, которое может стать обязательством
1024 минуты назад
Депутат Журова о словах Клаудиньо: «Можно не давать теперь гражданство РФ иностранным спортсменам. Откуда мы узнаем заранее, как человек поступит? Может, он только ради выгоды»
2827 минут назад
«Ньюкасл» примет «Ливерпуль», а вы можете получить бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
26 минут назадРеклама
«Арсенал» сделает предложение по Инкапиэ. «Тоттенхэм» также хочет подписать защитника «Байера»
2033 минуты назад
Хавбек «Ростова» Жбанов про переход в «Реал» или «Барсу»: «Не особо люблю, мне больше «Ман Сити» нравится. Такую задачу ставлю»
2349 минут назад
Дзюба о трансферах «Спартака»: «Взяли бы меня, если бы хотели на что-то претендовать. Берут человека за 20 млн евро, один выходит на 90-й, второй вообще не выходит – это загадка»
83сегодня, 09:26
Олусегун не перешел в «Ахмат» по религиозным причинам: «Я из христианской семьи и не смог бы жить в мусульманском Грозном. Выбрал «Пари НН» с точки зрения адаптации»
50сегодня, 09:22
Депутат Свищев о Клаудиньо: «Он заявляет, что не поддерживает Россию, осуждает СВО. У нас все перед законом равны. Я дал задание подготовить запрос в правоохранительные органы»
100сегодня, 09:19
Сака может пропустить до месяца из-за травмы бедра. Участие Эдегора в матче с «Ливерпулем» под вопросом (BBC)
19сегодня, 09:09
У Головина нет передач под удар в 5 последних матчах за «Монако» – его антирекордная серия во Франции. Голевых передач нет с марта 2024-го
14сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Невилл о Бруну и инциденте с пенальти: «Он позволил этому повлиять на него, не скрывал своих чувств. Судья сбил его ритм – он все еще разговаривал с ним, выходя на 2-й тайм»
5 минут назад
«Интер» отдал Аслани «Торино» в аренду с правом выкупа
11 минут назадФото
«Кристал Пэлас» обратился к «Атлетико» по поводу аренды Галлахера
12 минут назад
Гендиректор «Акрона» о словах Дзюбы про слабый состав: «Не совсем корректная оценка – футболисты бьются, набирают очки. Мы не самый богатый клуб, с этим связана задержка по трансферам»
426 минут назад
КДК рассмотрит удаления Садулаева и Касинтуры в матче с «Оренбургом», игроки приглашены на заседание. «Ахмат» накажут за неподобающее поведение
134 минуты назад
Солари об игроках «Спартака»: «Мы верим в Станковича. Нам нравится с ним работать»
334 минуты назад
Маслов не перейдет в «Динамо» Махачкала, сообщил Газизов: «Мы не договорились по контракту, не будем подписывать»
543 минуты назад
Защитник «Пари НН» Пигас: «Можем обыграть «Спартак» за счет надежной игры в обороне и смелой – в атаке. Настраиваемся только на победу»
1051 минуту назад
Джанашия о Батракове: «Переходить в европейский чемпионат пока не нужно. Ему не хватает силы и физики, там чуть другой футбол. Я не хочу, чтобы Алексей сидел на скамейке»
451 минуту назад
«Тоттенхэм» сделал «Байеру» предложение по Инкапиэ – аренду с обязательным выкупом примерно за 60 млн евро
9сегодня, 09:24