Камалов о том, что подрался с Шарипзяновым на Кубке Блинова: «Дамир предложил выяснить все по-мужски – была недосказанность с прошлого плей-офф. Мы этот вопрос решили, гештальт закрыт!»

Никита Камалов высказался о своей драке с Дамиром Шарипзяновым.

«Авангард » уступил «Северстали » по буллитам в решающем матче Фонбет Кубка Блинова (3:4).

– Мы вместе ехали на смену, и Дамир предложил подраться – выяснить все по-мужски, так как у нас была недосказанность еще с прошлого плей-офф. Я был не против!

– Кто-то из болельщиков в соцсетях написал, что это была «битва за бутылку Серебрякова» – все верно?

– Ну можно и так сказать! (смеется) Оттуда это все идет! Но мы этот вопрос решили, гештальт закрыт! Думаю, что теперь у нас нет вопросов друг к другу. Мы пожали друг другу руки после игры и каждый остался при своих.

– Как считаете, вы победили?

– Ну это пусть болельщики оценивают, ведь это шоу для них! Пусть напишут в комментариях! – сказал защитник клуба из Череповца.