Андрей Назаров: «ИИХФ по выдуманным причинам не пускает Россию на ЧМ, но шансы вернуться на международную арену хорошие. Отечественный спорт продолжает жить и развиваться»

Андрей Назаров заявил, что у России хорошие шансы вернуться на турниры.

Россия отстранена от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

«Нынешнее информационное пространство очень активно как на внешнем, так и на внутреннем рынке. По сути, вся наша жизнь, включая спортивные события и новости, проходит в интернете.

Нас продолжают атаковать со всех сторон, в том числе наши «друзья» из ИИХФ , которые по выдуманным причинам не пускают российскую национальную команду на чемпионаты мира. Но, на мой взгляд, у сборной России все равно хорошие шансы вернуться на международную арену.

Мы видим, как усиливаются внутренние инфоповоды, уже сейчас идет подготовка к декабрьским матчам сборной России на Кубке Первого канала. Накануне яркую пресс-конференцию дали два руководителя: Роман Ротенберг и Умар Кремлев. В результате не только достигнуто соглашение о партнерстве, но и зашла речь о возможном строительстве большой хоккейной арены в Серпухове.

Так что положительных новостей хватает, наш отечественный спорт продолжает жить и развиваться», – сказал бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров .

Ротенберг о бане России: «У ИИХФ упали доходы – мы первые и в спортивном рейтинге, и в плане коммерции. Федерации США и Канады настроены позитивно, у европейских свои цели»