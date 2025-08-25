Бенуа Гру: «Трактор» стал другой командой после прошлого сезона. Моя работа – сложить пазл из разных кусочков. Цыплят по осени считают, рано говорить, что чего-то не хватает»

Бенуа Гру оценил трансферную политику «Трактора» в это межсезонье.

– Нынешняя линия защиты уступает прошлогодней?

– Этот вопрос логичнее задать в начале сезона. Мы даем всем ребятам шансы себя проявить, в том числе Андрею Прибыльскому. Хотим посмотреть, как он проявит себя.

Год назад у нас была первая пара Дронов – Кэмпфер, второй завершил карьеру. Вторая пара – Телегин – Блажиевский, второй ушел, фактически мы не заменили его. Третья – Коромыслов – Дэй, оба остались, получили шансы после ухода Блажиевского. Наша игра в начале сезона даст ответ.

У нас ушло много хороших игроков, не только защитников. Нельзя просто взять и сразу полностью заменить Максима Шабанова и Виталия Кравцова. Прибыльский заслужил шанс своим профессионализмом, характером, рабочей этикой. В плей-офф он не сыграл, но эти качества не остались незамеченными, посмотрим, как он себя проявит. У него более 130 матчей в КХЛ , еще увидим, что он покажет.

Дэй подошел к предсезонке в великолепной форме, это показывает, каким он хочет предстать. Посмотрим, как все будет складываться.

– Нет ли в трансферной политике перекоса в атаку в ущерб защите?

– Мы стали другой командой после прошлого сезона. Моя работа как тренера – сложить пазл из разных кусочков. Цыплят по осени считают, рано говорить, что чего-то не хватает. В понедельник не определяют состав на воскресенье.

Мы будем пробовать разные звенья и сочетания, только потом можно будет сказать, что чего-то не хватает в составе, какого-то пазла, что есть перекос, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.