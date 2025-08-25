  • Спортс
  Жарков о 0:3 от «Амура»: «Результат неприятный, есть пища для размышлений. Атмосфера была потрясающая. Это Челябинск, здесь очень любят хоккей, он в крови»
Жарков о 0:3 от «Амура»: «Результат неприятный, есть пища для размышлений. Атмосфера была потрясающая. Это Челябинск, здесь очень любят хоккей, он в крови»

Владимир Жарков высказался о поражении в предсезонной игре с «Амуром» (0:3).

«Результат неприятный. Нам есть над чем работать, в чем добавлять и над чем задуматься. Хорошо, что это предсезонная игра, есть пища для размышлений.

Мы создавали какие-то моменты, старались, играли с желанием, но хорошие действия их вратаря не позволили забить. Не хватило где-то хладнокровия. Будем исправляться.

Это всего лишь первая игра предсезонки, есть много вещей, которые надо улучшать, в том числе химию в звеньях, взаимопонимание. Атмосфера была потрясающая. Это Урал, Челябинск. Здесь очень любят хоккей, он в крови.

Видно, что люди соскучились, хотя не так много времени прошло. Болельщики встречают даже до и после тренировки. Просят автографы и фотографии. Это круто!» – сказал нападающий «Трактора» Владимир Жарков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
