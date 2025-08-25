Сафонов о том, похож ли СКА с Ларионовым на свою прошлогоднюю версию: «Да. Много поперечных передач, скидок назад, все такое же. Посмотрим, как они будут играть в сезоне»

Илья Сафонов подвел итоги предсезонной игры против СКА (3:2 ОТ).

– Какие впечатления от первого матча на турнире?

– Хорошие. Наконец пошла череда игр, до этого были только тренировки. Играть всегда приятнее, чем тренироваться. Пока тяжело, но мы уже вкатываемся. Потихоньку вспоминаем, как играть. Скоро будем в оптимальной форме.

– Вам ближе короткий или длинный формат предсезонного турнира?

– Турнир и город хорошие, без разницы. Главное, чтобы это вписывалось в тренировочный процесс.

– В таких матчах нужно биться на результат?

– В каждом матче надо играть на результат. Если не выкладываться тут, это перенесется и на сезон. Нужны победы и здесь, поэтому надо себя перебарывать и стараться доводить матчи до конца.

– СКА с новым тренером похож на свою прошлогоднюю версию?

– Наверное, да. Много поперечных передач, скидок назад, все такое же. Посмотрим, как они будут играть в сезоне, но я не думаю, что многое поменяется.

– Сложно играть против таких команд?

– У каждой команды свои нюансы, стиль. Все зависит от физической подготовки. Как ты к этому подойдешь, так и будет ощущаться.

Иногда против вязкой команды нужно потратить больше сил. При этом, если голова не очень хорошо работает из-за нагрузок, в таких играх можно что-то успевать делать. А здесь нужно было быстро соображать и переключаться. Но и на усталости всегда тяжелее играть, – сказал форвард «Ак Барса » Илья Сафонов .