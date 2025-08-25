  • Спортс
1

Гатиятулин о 3:2 со СКА: «Знаем, что там произошли перемены, но команда все равно остается сильным соперником. Для «Ак Барса» это хорошая проверка»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над СКА (3:2 ОТ) в предсезонном матче.

– Знаем, что в СКА произошли перемены, но команда все равно остается сильным соперником, и такие матчи привлекают внимание болельщиков.

Для нас это хорошая проверка, игра отличалась от предыдущей в Москве, здесь команда играла более активно. У нас интересный старт сезона – сразу сильные соперники, поэтому важно за предсезонку подготовиться к чемпионату.

– СКА стал другой командой?

– По предсезонной подготовке судить смысла нет, все покажет только чемпионат. Каждый тренер видит свой стиль игры и его нарабатывает.

– Вам близок стиль Игоря Ларионова?

– У нас есть свой стиль, который мы предложили ребятам, прошлый сезон показал, что и болельщиков он привлекал – было много аншлагов. Поэтому мы концентрируемся на своей игре.

– Вы довольны ходом предсезонки без крупных турниров?

– В общем да. Конечно, важно через игры проверять то, что тренируешь, но когда в короткий промежуток проходит 3-4 матча, это тяжеловато. Мы выбрали комфортный график, который всех устроил, в том числе соперников.

– Матч пропустил Артем Галимов, что с ним случилось?

– После игры с «Динамо» он по семейным обстоятельствам уезжал в Казань, вернулся только сегодня под утро.

– Артемий Князев и Даниил Журавлев не сыграли сегодня из-за возможных обменов?

– У ребят контракты с «Ак Барсом», они готовятся к матчам. Артемий еще в Альметьевске получил травму, но они оба с командой, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

