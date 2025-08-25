40-летний Жердев завершил карьеру. У него 232 очка в 408 матчах КХЛ (Belarushockey)

40-летний форвард Николай Жердев завершил карьеру хоккеиста.

Об этом сообщает Belarushockey.

Николай Жердев был выбран «Коламбусом » на драфте НХЛ-2003 под общим 4-м номером. В НХЛ он выступал за «Блю Джекетс», «Рейнджерс » и «Филадельфию», набрав 261 (115+146) очко в 421 игре регулярки. В его активе также 3 (1+2) балла в 15 матчах плей-офф.

В Фонбет Чемпионате КХЛ нападающий играл за «Атлант », «Ак Барс», «Спартак », «Северсталь», «Динамо» Москва, «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Динамо» Рига. Он провел 408 матчей в лиге с учетом плей-офф и набрал 232 (79+153) очка.

Его последней командой стал итальянский «Аллего», за который он выступал в сезоне-2023/24.

В составе сборной России Жердев стал двукратным чемпионом мира (2009, 2012).

С 2023 года он женат на теннисистке Марии Кириленко.