Директор ЦСКА о селекции: «Работа ведется 24/7. В случае необходимости будем реагировать»

Спортивный директор ЦСКА высказался о трансферной политике клуба.

– Подписание Бучельникова возникло неслучайно. Как удалось быстро подписать главный актив «Витязя»?

– Это наша работа, находит точки соприкосновения с агентами, клубами.

– Объясните, как удалось договориться с Коваленко?

– Мы разговаривали с Коваленко, тренером ЦСКА. Он хочет играть в большом клубе с большими задачами. Мы договорились.

– Как оцените трансферную политику клуба в это межсезонье?

– Оценивать ее будет общественность. Каждая кандидатура обсуждалась с тренерским штабом. Та задача, которая ставилась, в этом плане выполнена.

Работа ведется всегда 24/7. В случае необходимости будем реагировать и проделывать необходимую работу, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.