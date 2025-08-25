Сушинский о «Локомотиве»: «Система хоккея Хартли более атакующая, чем у Никитина. Но ребята быстро перестроятся, думаю»

Максим Сушинский высказался о работе тренеров Боба Хартли и Игоря Никитина.

Хартли возглавил «Локомотив» в это межсезонье, сменив на посту главного тренера Никитина, который вернулся в ЦСКА. Хартли ранее уже работал в КХЛ и выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом».

– Согласны с тем, что Хартли практически не будет перестраивать игру «Локомотива», потому что его стиль хоккея очень похож на тот, в который команда играла при Никитине?

– Конечно, у Хартли и Никитина есть похожие моменты. Оба тренера обращают много внимания на детали.

Система хоккея Хартли более атакующая, чем у Никитина. Но все равно, думаю, ребята быстро перестроятся, – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.