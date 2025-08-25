Сушинский о «Локомотиве»: «Система хоккея Хартли более атакующая, чем у Никитина. Но ребята быстро перестроятся, думаю»
Максим Сушинский высказался о работе тренеров Боба Хартли и Игоря Никитина.
Хартли возглавил «Локомотив» в это межсезонье, сменив на посту главного тренера Никитина, который вернулся в ЦСКА. Хартли ранее уже работал в КХЛ и выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом».
– Согласны с тем, что Хартли практически не будет перестраивать игру «Локомотива», потому что его стиль хоккея очень похож на тот, в который команда играла при Никитине?
– Конечно, у Хартли и Никитина есть похожие моменты. Оба тренера обращают много внимания на детали.
Система хоккея Хартли более атакующая, чем у Никитина. Но все равно, думаю, ребята быстро перестроятся, – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости