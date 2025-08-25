Никитин о 5-летнем контракте с ЦСКА: «Не испытываю иллюзий. Сосредоточен на работе, могу все контролировать. Доверие важно, но не менее важно его оправдывать»

Игорь Никитин высказался о подготовке ЦСКА к новому сезону.

В межсезонье тренер вернулся в ЦСКА, подписав контракт сроком на 5 лет. В прошлом сезоне он выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом».

– Как оцените состояние команды после двух матчей?

– Находимся сейчас в стадии проб и ошибок. Ребята выдерживают нагрузки. Задача состоит в том, чтобы они их выдерживали и качество игры не падало. На прошедшие игры не смотрим.

– Для вас это межсезонье насыщенно на события. Расскажите про них…

– Такие события не часто случаются. Американские горки: то вверх, то вниз.

Для меня тут все знакомо, хоть и большинство ребят новые. Административный, тренерский штаб я знаю. Я сфокусирован на своей работе, некогда думать, что, как и почему.

– Как оцените дебют Андреянова?

– Тренерский штаб рассчитывает на него. У нас задача больше не нагрузить его физически, а дать психологическую нагрузку. Дали сыграть ему против «Динамо». У Петра серьезные требования, высокая конкуренция.

– Для вас пятилетний контракт – это груз давления или доверие клуба?

– Слава богу, я опытный в этом плане. Не испытываю никаких иллюзий по поводу контракта. Сосредоточен на работе, могу все контролировать. Доверие важно, но не менее важно его оправдывать, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.