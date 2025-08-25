  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Миронов о «Ладе»: «Команда собралась с нуля. Все надо строить заново – систему, тактику, находить связки и «химию». Работы много»
1

Миронов о «Ладе»: «Команда собралась с нуля. Все надо строить заново – систему, тактику, находить связки и «химию». Работы много»

Борис Миронов высказался после предсезонного матча с «Сочи» (3:1).

«Мы не были готовы играть с первых минут матча, но этому есть причина – только в четыре утра прилетели и заселились в гостиницу. Но, конечно, не может быть никаких отговорок. Нужно выходить и быть готовыми.

Мы просматриваем много молодых игроков, в составе их достаточно. Команда в принципе собралась с нуля. Все надо строить заново – систему, тактику, находить связки и «химию». Работы много», – сказал главный тренер «Лады» Борис Миронов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛада
Борис Миронов
logoКХЛ
logoСочи
Кубок губернатора Челябинской области
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-форвард «Трактора» Сафин подпишет контракт с «Адмиралом» (Metaratings)
123 августа, 11:45
Глава Самарской области о «Ладе»: «Наша задача – вернуть клубу былые мощь, силу и успех, для этого мы создаем необходимые условия. Ждем от команды полной самоотдачи и ярких побед»
722 августа, 21:34
Глава Самарской области о «Ладе»: «Один из символов российского спорта. Хоккейная команда – неотъемлемая часть жизни Тольятти и горожан»
22 августа, 07:10
Главные новости
Гендиректор «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Переговоры не будут долгими. Когда Коннор будет готов, мы заключим сделку»
14 минут назад
Павел Дацюк: «В 14 лет была мысль бросить спорт – очень манила улица, что-то взрослое. Побоялся сказать папе и остался в хоккее»
240 минут назад
Кубок губернатора Челябинской области. «Лада» сыграет с «Амуром», «Трактор» против «Сочи»
52 минуты назад
Плющев об «Авангарде»: «Сбор провели в Петербурге, форму представят в Москве. Руководство словно стесняется Омска – это провинциальный подход, неуважение к болельщикам»
4сегодня, 03:20
Алистров может перейти из СКА в «Динамо» Минск (Артур Хайруллин)
сегодня, 03:10
Максим Сушинский: «Жаль, что в КХЛ нет профсоюза, это был рабочий инструмент. Ни у кого не было возможности расторгнуть 5-летний контракт с игроком, ничего ему не заплатив»
8вчера, 21:58
Рид Буше об «Авангарде»: «Это было потрясающее время, я люблю Омск, болельщиков. Я хотел остаться, но в хоккее все меняется быстро»
2вчера, 21:47
Демидов – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ по версии Daily Faceoff, Шефер – 1-й, Никишин – 11-й, Силаев – 24-й, Симашев – 31-й
5вчера, 20:37
Рид Буше: «Думал, что достиг договоренности с «Авангардом». Но они так и не сделали мне конкретного финального предложения»
7вчера, 20:07
Голдобин о требованиях Ларионова: «Мы давно знакомы. Его стиль понятен, он сам играл в красивый, умный хоккей»
3вчера, 19:54
Ко всем новостям
Последние новости
Протас о прошлом сезоне в «Вашингтоне»: «Выступил результативно и полезно, но теперь будет сложнее. Хочу доказать, что тот чемпионат не был случайным»
только что
Сэм О’Райлли – лучший проспект «Тампы» по версии сайта НХЛ, Готье – 2-й, Чата – 3-й
27 минут назад
Холлоуэлл о жизни на базе «Локомотива»: «Не нужно ни о чем беспокоиться, о тебе заботятся. В Северной Америке все сам ищешь, арендуешь квартиру – это стресс»
сегодня, 03:30
Холлоуэлл о советах Торнтона: «Джо говорил: получай удовольствие, не напрягайся, не держи клюшку слишком крепко. У него всегда улыбка на лице, он никогда не был слишком серьезным»
вчера, 21:35
Экс-форвард «Монреаля» Вейдемо оглох на одно ухо после попадания шайбы в голову: «Иногда такое проходит само, иногда требуется операция. Насколько я понимаю, сейчас можно подождать»
вчера, 21:17
Пьеррик Дюбе: «Горжусь тем, что являюсь частью «Трактора». Вокруг очень дружелюбные люди, которые заботятся о нас. Я чувствую безопасность и комфорт, мне все нравится»
вчера, 20:54
Бенуа Гру: «Трактор» стал более мастеровитой командой, чем год назад. У меня нет причин переживать за кого-то из новичков»
2вчера, 20:44
Протас о влиянии погони за Гретцки на «Вашингтон»: «Каждый понимал – будет командный успех, придет и личный у Овечкина. Жаль, что быстро вылетели из Кубка Стэнли, но сезон точно не провальный»
1вчера, 19:44
Жарков о 0:3 от «Амура»: «Результат неприятный, есть пища для размышлений. Атмосфера была потрясающая. Это Челябинск, здесь очень любят хоккей, он в крови»
вчера, 17:52
Тренер «Амура» Гальченюк о 3:0 с «Трактором»: «Благодарен ребятам за 31 блокированный бросок. Хорошо сыграл вратарь, защитники молодцы, нападающие тоже помогали обороне»
вчера, 17:22