Миронов о «Ладе»: «Команда собралась с нуля. Все надо строить заново – систему, тактику, находить связки и «химию». Работы много»

Борис Миронов высказался после предсезонного матча с «Сочи» (3:1).

«Мы не были готовы играть с первых минут матча, но этому есть причина – только в четыре утра прилетели и заселились в гостиницу. Но, конечно, не может быть никаких отговорок. Нужно выходить и быть готовыми.

Мы просматриваем много молодых игроков, в составе их достаточно. Команда в принципе собралась с нуля. Все надо строить заново – систему, тактику, находить связки и «химию». Работы много», – сказал главный тренер «Лады» Борис Миронов .