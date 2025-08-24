Талалаев после 2:0 с «Сочи»: «Простой футбол «Балтики». Вы сомневались? Я нет. У кого уважения нет, не надо выглядеть слабо понимающим игру»

Андрей Талалаев высказался после победы «Балтики» над «Сочи».

В матче 6-го тура Мир РПЛ калининградцы победили в гостях со счетом 2:0.

– Что это было?

– Простой футбол «Балтики».

– Не совсем простой. Был пенальти, о котором столько говорят в подтрибунном помещении.

– Пусть говорят. В передачу Малахова идут.

– «Балтика» показала себя очень даже хорошо.

– А вы сомневались? Я нет. Я в своих футболистах не сомневаюсь.

– При втором голе вы обратили внимание, что всем надо праздновать. Или нам так показалось?

– Понимаете, в чем проблема. Я иногда коллегам, друзьям говорю: «Если у вас есть мнение, оно должно быть подтверждено». Есть комментатор Неценко. Он все время в эфире говорит предположения и ничем не доказывает. Играем с «Крыльями», одна команда 8 раз в створ попала, 3 голевых момента, а другая до штрафной три раза добежала. Он говорит: «Равная игра». Чем это подтверждать?

Поэтому я прошу людей, которые говорят про игру моей команды, уважать нашу работу. У кого уважения нет, не надо выглядеть слабо понимающим футбол, – сказал главный тренер «Балтики» в эфире «Матч ТВ ».

Талалаев – комментатору матча с «Локо» на бровке о Неценко: «Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»