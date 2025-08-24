  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бердин о сокращении серии буллитов: «Три или пять – какая разница? Главное – соперника обыграть. Так быстрее домой после игры уйдешь, болельщики до ночи не будут сидеть»
0

Бердин о сокращении серии буллитов: «Три или пять – какая разница? Главное – соперника обыграть. Так быстрее домой после игры уйдешь, болельщики до ночи не будут сидеть»

Михаил Бердин оценил решение КХЛ сократить число буллитов в серии.

Ранее совет директоров лиги принял решение сократить число бросков в послематчевой серии буллитов в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 до 3.

«Трудно судить, хорошее решение или нет. Так быстрее домой после игры уйдешь. Болельщики до ночи не будут сидеть.  

Если серьезно, то три буллита привычнее. Пока сложно давать оценку. Три буллита или пять – какая разница? Главное – соперника обыграть», – сказал вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
правила
logoМихаил Бердин
logoКХЛ
logoАк Барс
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Плющев: «КХЛ и судейский корпус уже неделю молчат о реформе трех буллитов. Удивительный непрофессионализм!»
23 августа, 06:28
Величкин о сокращении серии буллитов: «Это неправильно. При трех бросках может быть факт везения, пять – мастерство. Можно тогда вообще по одному сделать, кто забил, тот и выиграл»
31 августа, 09:25
Анкудинов о сокращении серии буллитов в КХЛ: «Лига решила уравнять шансы, кажется. При 5 бросках их больше у команды с более мастеровитыми игроками»
130 июля, 07:55
Главные новости
Серебряков о том, за кем следит из вратарей: «Бобровский, Исаев. Очень много сильных русских голкиперов»
2вчера, 19:58
Буше о Гуляеве после дубля «Северстали» в Кубке Блинова: «Не стоит давить на него сравнениями с Макаром, это другой уровень. Нужно расти в своем темпе, быть собой»
2вчера, 18:52
Буше об «Авангарде» на Кубке Блинова: «Мы хотели сложных матчей, которые достали бы из нас все. Посмотрели различные сочетания, наконец-то увидели Войнова»
2вчера, 18:21
Плющев о Ротенберге и «России 25»: «Слова Третьяка – не официальное заявление. Не было объявления, что сборная будет выступать там, под руководством того»
12вчера, 16:39
Быстров о рекорде Овечкина: «Это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»
21вчера, 16:21
Фонбет Кубок Блинова. «Северсталь» победила «Авангард» по буллитам и выиграла турнир, «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика»
75вчера, 15:59
Фегервары о травме колена: «Никак не могу избавиться от небольшого воспаления. Я уже 3-4 месяца не играю, появляются мрачные мысли о том, что я буду делать без хоккея»
8вчера, 15:50
«Ак Барс» вел переговоры с Ремпалом, Веси, Ливо и Спронгом, рассказал Валиуллин: «Клуб работает в рамках потолка, идем по плану, но где-то не срабатывает»
7вчера, 15:32
Агент Овечкина о том, когда игрок вернется в США: «В первых числах сентября. Входит сразу в тренировочный режим. Все как обычно»
1вчера, 14:43
Фридман о 3-летнем контракте Росси с «Миннесотой»: «Справедливое соглашение. Не знаю, доиграет ли Марко этот срок в составе «Уайлд», но в долгосрочной перспективе все выиграют»
1вчера, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Римашевский: «Хотел стать космонавтом в детстве. Меня всегда интересовал космос, нравилось смотреть видео по теме»
1вчера, 19:44
Шабанов назвал любимым блюдом окрошку, любимыми фильмами – «Брата» и «Легенду», любимой книгой – «Не измени себе»
1вчера, 19:32
Гуляев о дубле «Северстали» в Кубке Блинова: «Буше поставил в нападение, ну и пошло‑поехало. Мне без разницы, где играть – в центре, с краю, в защите»
вчера, 19:07
Шарипзянов о драке с Камаловым на Кубке Блинова: «Подъехал к нему, он не отказал. Не знаю, кто выиграл, там такой сумбур. Решили вопросы, все отлично»
1вчера, 18:34
Козырев о победе «Северстали» в Кубке Блинова: «Целью было подготовиться к регулярке, проверив ближайший резерв. На результате сказалось время отдыха – мы были посвежее «Авангарда»
вчера, 18:05
Генменеджер «Ак Барса» о Денисенко: «Через пару лет он захочет уехать за океан, возможно. Он должен раскрыть весь свой потенциал»
вчера, 17:00
Римашевский о том, в чем хотел бы быть похожим на Кудашова: «В его упорстве и характере»
вчера, 14:59
Джереми Руа о своей карьере: «Мне нужно выиграть Кубок Гагарина, чтобы быть полностью довольным на данном этапе. Как только сделаю это, посмотрю, какие у меня новые цели»
вчера, 14:54
Сурин о том, сильно ли меняется система «Локомотива» при Хартли: «У каждого шеф-повара свои рецепты. Боб говорит, что главное – получать удовольствие от игры»
1вчера, 14:34
Конюшков о том, с кем в «Торпедо» можно устроить кулинарный поединок: «С Кручининым, у него очень вкусные перцы. Мое коронное блюдо – куриные котлеты»
вчера, 14:14