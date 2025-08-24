Бердин о сокращении серии буллитов: «Три или пять – какая разница? Главное – соперника обыграть. Так быстрее домой после игры уйдешь, болельщики до ночи не будут сидеть»

Михаил Бердин оценил решение КХЛ сократить число буллитов в серии.

Ранее совет директоров лиги принял решение сократить число бросков в послематчевой серии буллитов в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 до 3.

«Трудно судить, хорошее решение или нет. Так быстрее домой после игры уйдешь. Болельщики до ночи не будут сидеть.

Если серьезно, то три буллита привычнее. Пока сложно давать оценку. Три буллита или пять – какая разница? Главное – соперника обыграть», – сказал вратарь «Ак Барса » Михаил Бердин .