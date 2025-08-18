Мак Холлоуэлл: «Локомотив» – клуб с большими традициям, меня отлично приняли. Много возрастных игроков, есть те, на кого я смотрел в НХЛ. Ярославль очень понравился»
Мак Холлоуэлл высказался после товарищеского матча «Локомотива» с «Торпедо» (2:1).
Защитник перешел в клуб из Ярославля в межсезонье.
«Локомотив» – клуб с большими традициями, поэтому даже товарищеская игра важна. Мы продолжим нашу работу, будем двигаться вперед.
Моя игра? Я двусторонний защитник. Могу помочь в атаке, выйти на большинстве. Я ответственно подхожу к игре в обороне. Главное – сыграть надежно у своих ворот.
В команде меня приняли отлично, она практически не изменилась с прошлого сезона. Много возрастных игроков, есть те, на кого я смотрел в НХЛ. Ярославль очень понравился, но пока посетил немного мест», – сказал защитник «Локомотива» Мак Холлоуэлл.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
