Мак Холлоуэлл высказался после товарищеского матча «Локомотива» с «Торпедо» (2:1).

Защитник перешел в клуб из Ярославля в межсезонье.

«Локомотив » – клуб с большими традициями, поэтому даже товарищеская игра важна. Мы продолжим нашу работу, будем двигаться вперед.

Моя игра? Я двусторонний защитник. Могу помочь в атаке, выйти на большинстве. Я ответственно подхожу к игре в обороне. Главное – сыграть надежно у своих ворот.

В команде меня приняли отлично, она практически не изменилась с прошлого сезона. Много возрастных игроков, есть те, на кого я смотрел в НХЛ . Ярославль очень понравился, но пока посетил немного мест», – сказал защитник «Локомотива» Мак Холлоуэлл .