Епанчинцев о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Радует игра без шайбы и то, какие моменты создают мастеровитые игроки. «Сибирь» потихонечку набирала кондиции, свежесть появилась»
Заключительный матч Фонбет Кубка Блинова завершился в пользу новосибирского клуба в серии буллитов (2:1 Б).
– Всегда хочется выигрывать, не только сегодня. После прошлых игр потихонечку набирали физические кондиции – появилась свежесть у игроков. Есть моменты, которые нужно доработать.
Радует игра без шайбы и то, какие моменты создают мастеровитые игроки. Впереди две игры с Астаной, постараемся это все исполнить.
– В межсезонье было понятно, что игра в большинстве будет перестраиваться. Насколько ваши ожидания совпадают с реальностью?
– Не так много было большинства, но моменты были. Попробовали сегодня в первой бригаде Фэрранса, он неплохо выглядел. Думаю, что дальше так и будем работать и наигрывать те сочетания, которые сегодня были. В чемпионате такие моменты улучшим.
– Приски видите на месте бросающего?
– Во второй бригаде поставили его на позицию Бутузова. Были хорошие броски, моменты. Будем дорабатывать.
– Кроме реализации что вас не устраивает?
– Позиционная атака, игра перед воротами и броски от защитников. Сейчас не те броски, которые хотелось бы видеть.
– Кубок Блинова похож на прошлогодний?
– Да. Все команды в разных состояниях, кто-то раньше вышел, кто-то позже, тренировочный процесс у каждой команды разный. Турнир очень нужный – через такие игры приходит и уверенность, и состояние игровое.
– У звена Уилсон – Ткачев – Сошников пока не возникает химии?
– Они опытные ребята. Уилсону сейчас дали восстановиться, был мышечный спазм.
– Неколенко тоже по этой причине не играл?
– Да, дали залечить болячки, полностью до конца восстановиться, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
