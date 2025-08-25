Рябыкин о «Сибири» на Кубке Блинова: «Широков сказал, что они под очень серьезной нагрузкой. В Омске было видно, что команда придавлена, это нормально»

Дмитрий Рябыкин отметил, что «Сибирь» находится под нагрузкой.

Новосибирцы потерпели три поражения подряд на Фонбет Кубке Блинова. Сегодня команда проведет заключительную игру на турнире – против «Нефтехимика».

«На турнире парой слов перебросился с капитаном «Сибири » Сергеем Широковым. Он сказал, что команда – под очень серьезной нагрузкой.

Вообще я слышал, что «Сибирь» учла какие-то моменты из прошлого чемпионата – и значительно изменила систему своей подготовки, утяжелила ее.

В Омске было видно, что команда придавлена, но такое на предсезонке бывает, это нормально. Поэтому никакого разочарования от ее игры не возникло», – сказал ассистент главного тренера «Локомотива».