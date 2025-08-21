Владимир Плющев: «У сибирских соседей разные команды – у «Авангарда» две лавочки, у «Сибири» – одна. Легионеры-ветераны там очень спорные, с молодежью – беда»

Владимир Плющев сравнил уровень «Авангарда» и «Сибири».

Вчера на Фонбет Кубке Блинова омичи одержали победу в овертайме со счетом 3:2.

«Начался турнир в Омске, увидели ничейное сибирское дерби. Посмотрим, чуть позже сделаем выводы.

Но уже понятно, что у сибирских соседей сегодня разные команды – у «Авангарда » две лавочки, у «Сибири » – одна, с очень спорными легионерами-ветеранами.

Уже сейчас Новосибирск выжимает из себя максимум, при этом с молодежью там просто беда – это показал и вчерашний домашний разгром «Снайперов» как раз от Омска», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

