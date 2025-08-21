  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Плющев: «У сибирских соседей разные команды – у «Авангарда» две лавочки, у «Сибири» – одна. Легионеры-ветераны там очень спорные, с молодежью – беда»
2

Владимир Плющев: «У сибирских соседей разные команды – у «Авангарда» две лавочки, у «Сибири» – одна. Легионеры-ветераны там очень спорные, с молодежью – беда»

Владимир Плющев сравнил уровень «Авангарда» и «Сибири».

Вчера на Фонбет Кубке Блинова омичи одержали победу в овертайме со счетом 3:2.

«Начался турнир в Омске, увидели ничейное сибирское дерби. Посмотрим, чуть позже сделаем выводы.

Но уже понятно, что у сибирских соседей сегодня разные команды – у «Авангарда» две лавочки, у «Сибири» – одна, с очень спорными легионерами-ветеранами.

Уже сейчас Новосибирск выжимает из себя максимум, при этом с молодежью там просто беда – это показал и вчерашний домашний разгром «Снайперов» как раз от Омска», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Плющев о «Металлурге»: «В атаке много «чижиков» – маленьких и быстрых хоккеистов. Ткачев, Толчинский, Барак – серьезное подкрепление, но не бесспорное»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoFonbet Кубок Блинова [[year]]
logoКХЛ
logoСибирь
logoАвангард
logoВладимир Плющев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о 0:2 «Локомотива» от «Северстали»: «У Хартли будут проблемы в сезоне, думаю, единоличным лидером не будет. Чемпионский состав должен показывать другой уровень»
17вчера, 17:19
«Авангард» сыграет в Кубке Блинова в форме фарм-клуба из ВХЛ: «Выходим в форме ближайших соратников, чтобы подчеркнуть – здесь важен каждый»
3вчера, 13:29
Хартли о поездке на Кубок Блинова с «Локомотивом»: «Рад вернуться в Омск. Очень ценю Крылова, Дюкова, Сушинского и всех, с кем там работал. Мне дали возможность реализовать себя»
419 августа, 04:55
Главные новости
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» победил «Сибирь», «Авангард» играет с «Нефтехимиком»
1730 минут назадLive
Пакетт о сравнениях Комтуа с Маршандом: «Оба немного крысята. Им нравится залезать под кожу соперника. Иногда хватают ненужные удаления, но такова роль»
31 минуту назад
«Трамп, знаете, кто такой? Просил, чтобы наши ребята ему майку подписали». Фетисов о президенте США на встрече с юными хоккеистами в Минске
4сегодня, 13:20
Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Все зависит от решения НХЛ, смогут ли ребята играть там. Через 5-10 дней должна появиться ясность»
4сегодня, 13:03
Гендиректор «Салавата» о Хмелевски: «Получили щедрое предложение от «Авангарда», но Саша остается. Мы не можем потерять лидера и лишить болельщиков надежды»
11сегодня, 12:35
Григоренко о Ротенберге: «Его пресс-конференции были популярны, он знает, как сделать шоу. Роман Борисович – энергичный тренер, смотрит много игр, вникает в нюансы»
11сегодня, 12:19
Грецкий перешел в «Динамо» Минск из «Амура», контракт – на год
7сегодня, 11:54
Гендиректор «Салавата» о расторжении Ливо: «КХЛ нас поддержала, мы действовали по регламенту. Он получил визу 11 августа – это не вина клуба. Мог бы приехать 10‑го, проблем бы не было»
12сегодня, 11:25
Ружичка может заработать до 150 млн рублей за 2 года в «Спартаке» («СЭ»)
3сегодня, 10:58
Григоренко о Кузнецове: «Один из самых позитивных ребят, которых я встречал, веселый, любит пошутить. У него сумасшедшая энергетика, он лидер в раздевалке»
4сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Хисамутдинов вернулся в «Нефтехимик», контракт – на один сезон
15 минут назад
«Лада» показала новую форму – с джерси образца сезона-1993/94, когда клуб выиграл регулярный чемпионат. На груди – эмблема ВАЗ, использовавшаяся на автомобилях до середины 80-х
244 минуты назадФото
«Автомобилист» хочет 15 млн рублей за Филяева, минское «Динамо» не готово платить столько. У форварда 0+1 в 15 матчах прошлой регулярки
сегодня, 12:51
Шабанов о религии: «Родители не навязывали, сам пришел к этому. На все воля Всевышнего! Если у тебя в жизни хорошо – ты заслужил»
сегодня, 12:06
Пакетт о КХЛ: «Вторая по силе лига в мире после НХЛ. Я четвертый год здесь, мне нравится, финансово также лучше всего в Европе»
сегодня, 11:41
«Нефтехимик» обменял Леонтьева в «Адмирал» на компенсацию
сегодня, 11:12
«Авангард» подписал контракт со Степановым на год. Форвард стал лучшим игроком и снайпером ВХЛ в сезоне-2022/23
2сегодня, 09:58
Генменеджер Канады о вратарях на Олимпиаду-2026: «В команду попадут лучшие к 1 января. Восемь или девять человек борются за три места»
6сегодня, 09:58
Коршков о «Тракторе»: «Ребята хотят завершить незаконченное дело, стать лучше, чем в прошлом году. Мне нужно доказать состоятельность в топ-клубе»
сегодня, 09:45
Михаил Григоренко: «Трактор» – топ-клуб с высокими задачами. Руководители делают серьезную работу, проводят хорошую селекцию, все хотят выиграть»
сегодня, 09:28