Владимир Плющев: «У сибирских соседей разные команды – у «Авангарда» две лавочки, у «Сибири» – одна. Легионеры-ветераны там очень спорные, с молодежью – беда»
Владимир Плющев сравнил уровень «Авангарда» и «Сибири».
Вчера на Фонбет Кубке Блинова омичи одержали победу в овертайме со счетом 3:2.
«Начался турнир в Омске, увидели ничейное сибирское дерби. Посмотрим, чуть позже сделаем выводы.
Но уже понятно, что у сибирских соседей сегодня разные команды – у «Авангарда» две лавочки, у «Сибири» – одна, с очень спорными легионерами-ветеранами.
Уже сейчас Новосибирск выжимает из себя максимум, при этом с молодежью там просто беда – это показал и вчерашний домашний разгром «Снайперов» как раз от Омска», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Плющев о «Металлурге»: «В атаке много «чижиков» – маленьких и быстрых хоккеистов. Ткачев, Толчинский, Барак – серьезное подкрепление, но не бесспорное»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
