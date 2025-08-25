Рябыкин о «Локомотиве» на Кубке Блинова: «Целью было предложить игрокам обновленную схему. С этой точки зрения Хартли остался очень доволен»

Дмитрий Рябыкин высказался об игре «Локомотива» на Фонбет Кубке Блинова в Омске.

– Действующий обладатель Кубка Гагарина завоевал на Кубке Блинова третье место. Огорчены?

– «Локомотив» всегда ставит перед собой только победную задачу. Но нужно понимать, что турнир – предсезонный и нашей основной целью было предложить хоккеистам обновленную схему игры, адаптировать их к ней.

С этой точки зрения главный тренер Боб Хартли остался очень доволен омским турниром. Хоккеисты быстро перестраиваются и быстро адаптируются.

– К чему конкретно?

– Детали – не совсем для прессы. Но в общих чертах мы уже говорили, что хотим играть более агрессивно в средней зоне и зоне соперника.

С этой точки зрения многие моменты в нашей игре обнадежили. Главный тренер отметил, что команда быстро схватывает изменения, – сказал ассистент главного тренера ярославского клуба.

