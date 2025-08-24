  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Березкин о «Локомотиве» при Хартли: «Новая система, больше деталей – начиная от того, как поставить клюшку. Он обращает внимание на мелочи, это важно в плей-офф»
0

Березкин о «Локомотиве» при Хартли: «Новая система, больше деталей – начиная от того, как поставить клюшку. Он обращает внимание на мелочи, это важно в плей-офф»

Максим Березкин рассказал об изменениях в «Локомотиве» при Бобе Хартли.

– Чем отличается тренировочный процесс у Боба Хартли от того, что у вас было раньше?

– Отличия есть. Система новая, больше деталей в работе – начиная от того, как поставить клюшку. Мы принимаем эти требования, но нужно время, чтобы привыкнуть.

– То есть теперь больше теории?

– Да, собраний стало больше, и они дольше. Но это идет только на пользу, ведь времени до начала сезона совсем немного. Мы должны все усвоить, чтобы выйти в сезон максимально готовыми.

– Игроки, которые работали с Хартли в «Авангарде», говорили, что он очень требователен к деталям. Вы уже почувствовали это?

– Да, это действительно так. Даже на тренировках и в первой игре я заметил: он обращает внимание на мелочи, постоянно подсказывает. Эти детали особенно важны в плей-офф.

Иногда именно они решают: либо ты выигрываешь, либо проигрываешь. В сумме они могут превратиться в голевой момент или победу. Если обращать внимание на такие нюансы, то ты растешь и добиваешься успеха.

– Как встретили новость о назначении Хартли? Были ли удивлены?

– Не скажу, что был удивлен. Я считаю, что это очень сильный тренер и у него очень сильный штаб. Главное – найти баланс между игроками и тренерским штабом, понимать, что от нас требуют, и выполнять это на льду.

– В жизни Хартли очень добрый и приветливый человек, но говорят, что в тренировочном процессе он очень жесткий. Вы это почувствовали?

– Я бы не сказал, что он жесткий. Он требовательный. Нужно слушать, понимать, что от тебя требуют, и тогда все будет хорошо. А если ты слушаешь, но не понимаешь и делаешь не так, то, думаю, любой тренер будет недоволен, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
