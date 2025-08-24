Сурин об игре «Локомотива» при Хартли: «Мы уже понимаем, что делать. Но нужно еще настроить рояль. Это проблематично, когда меняется система»

Егор Сурин сказал, что «Локомотив» привыкает к системе Боба Хартли.

– Успели понять принципы Боба Хартли?

– Мы уже понимаем, что делать. Но нужно, так сказать, еще настроить рояль, чтобы каждый делал все вовремя.

Это проблематично, когда меняется система. Но думаю, в ближайших матчах все будет лучше и лучше, – сказал Сурин после поражения от «Авангарда » (0:3) в матче Фонбет Кубка Блинова.

