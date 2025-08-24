Сурин об игре «Локомотива» при Хартли: «Мы уже понимаем, что делать. Но нужно еще настроить рояль. Это проблематично, когда меняется система»
Егор Сурин сказал, что «Локомотив» привыкает к системе Боба Хартли.
– Успели понять принципы Боба Хартли?
– Мы уже понимаем, что делать. Но нужно, так сказать, еще настроить рояль, чтобы каждый делал все вовремя.
Это проблематично, когда меняется система. Но думаю, в ближайших матчах все будет лучше и лучше, – сказал Сурин после поражения от «Авангарда» (0:3) в матче Фонбет Кубка Блинова.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
