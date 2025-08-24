Егор Сурин высказался об игре «Локомотива» при тренере Бобе Хартли.

23 августа клуб уступил «Авангарду » в предсезонном матче на Кубке Блинова со счетом 3:0.

– Вы перебросали «Авангард» со счетом 74-33. В створ было 29-14. Почему же не забили ничего?

– Наверное, нам надо быть агрессивнее под воротами. Хотя мы договариваемся каждый раз, что будем там играть. И знаем, что делать, но где-то не хватает. Самое главное, что есть моменты. А реализация еще придет.

Главное – получать удовольствие от игры, как говорит нам Боб. Мы должны действовать в интенсивном духе. Хоккей – это все-таки игра, и будут ошибки. Но думаю, такой матч понравился зрителям, атмосфера была прекрасная. Матч уровня плей-офф. Все равно позитив есть даже после 0:3 в предсезонке.

– Пожалели, что вас не выпустили бить буллит Серебрякову?

– Лучше вообще до буллита не доводить. Я к ним отношусь равнодушно. Это не та дуэль, которую я жду. В плей-офф ведь нет буллитов.

– Система сильно меняется?

– У каждого шеф-повара свои рецепты, – сказал форвард «Локомотива » Егор Сурин .