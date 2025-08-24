Конюшков о том, с кем в «Торпедо» можно устроить кулинарный поединок: «С Кручининым, у него очень вкусные перцы. Мое коронное блюдо – куриные котлеты»

Богдан Конюшков рассказал, с кем в «Торпедо» можно устроить кулинарный поединок.

– Какие у вас молодежные увлечения? Телефоны, планшеты, гаджеты?

– Нет, не гонюсь. Главное, что у родителей и сестер все есть. Мне особо ничего не надо. Приставка и телевизор.

Так вечера провожу: приготовлю что-нибудь, потом посмотрю или поиграю. Во время готовки могу включить интервью или подкасты.

– У вас есть коронное блюдо?

– Куриные котлеты. Сейчас будут еще улучшения, буду экспериментировать. Пока не скажу с чем – вдруг не получится.

– Вы кого-нибудь в «Торпедо» угощали своими котлетами?

– Пока нет. Ребята до меня не доехали. Может, как-нибудь с ума сойду и, если вечером будет нечего делать, наготовлю на всю команду. Хотя у меня однушка, всех не разместить.

– С кем из игроков «Торпедо» можно устроить кулинарный поединок?

– С Алексеем Кручининым. У него очень вкусные перцы. Первый раз он угостил меня два года назад в Челябинске, куда я приезжал готовиться к сезону. Тогда мы с «Чайкой» выиграли Кубок Харламова, и я спросил у него, где готовятся к сезону игроки КХЛ . Он сказал: «Приезжай ко мне».

Я поехал, и почти ни на что не тратил денег. Леха меня везде водил. Огромное спасибо ему и его семье – Кристине и Артемию. Очень тепло приняли. Иногда ходили куда-то поесть, иногда Леша готовил перцы. Это была бомба, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков .