«Торпедо» показало форму на сезон-2025/26 с обновленным логотипом.

«Это не просто форма. Это – цвет «Торпедо», – говорится в телеграм-канале нижегородского клуба.

Фото: телеграм-канал «Торпедо».

«Торпедо» поменяло логотип: олень смотрит направо. Найдете другие отличия?

«Торпедо» представило новый логотип с синим оттенком: «Амбициозно, грациозно и неудержимо, устремляя взор только вперед!»