«Торпедо» показало форму на сезон-2025/26 с обновленным логотипом
«Торпедо» показало форму на сезон-2025/26 с обновленным логотипом.
«Это не просто форма. Это – цвет «Торпедо», – говорится в телеграм-канале нижегородского клуба.
Фото: телеграм-канал «Торпедо».
«Торпедо» поменяло логотип: олень смотрит направо. Найдете другие отличия?
«Торпедо» представило новый логотип с синим оттенком: «Амбициозно, грациозно и неудержимо, устремляя взор только вперед!»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости